Машина из прошлого: стоит ли Avior G10 своих 3,5 млн рублей

Когда смотришь на Avior G10, сразу ощущается диссонанс между ценой и скромным оснащением. За 3 490 000 рублей ждешь большего, и в первые часы за рулем это противоречие не отпускает. Потом просто начинаешь ездить по делам, без попыток что-то в машине «раскопать», и постепенно становится ясно, для чего на самом деле автомобиль сделан. Портал «АвтоВзгляд» тестировал фургон две недели в рабочем ритме, и именно в работе его характер и предназначение раскрываются лучше всего.

Первый раз за руль этого грузовичка сел во дворе дилерского центра, где машины стоят вплотную, а проезды оставляют минимум пространства для маневра. Пришлось буквально вырисовывать траекторию, ловя сантиметры между бамперами, Я, конечно, предполагал, что будет неуютно из-за непривычных габаритов, но привык к размерам довольно быстро. Руль информативный, а задний парктроник включается ровно тогда, когда это нужно. Пара минут — и начинаешь двигаться уверенно, будто знаком с машиной давно.

В городе G10 ведет себя спокойно и предсказуемо. Пробки, узкие дворы, короткие перестроения — все действия совершаются без лишних усилий. Высота около 1,9 метра расширяет сценарии передвижения, подземные паркинги перестают быть зоной риска, маршруты становятся гибче. Постепенно ловишь себя на мысли, что просто едешь по делам и уже не думаешь о габаритах. И как раз в этот момент начинают проявляться мелочи, на которые в первые дни просто не обращаешь внимания.

Однажды попал под сильный дождь и обратил внимание на зеркала заднего вида — обогрев быстро убирает влагу, и они остаются заметно чище боковых стекол. Сзади все читается четко, картинка стабильная, без необходимости вглядываться и опасаться перестроений.

Постепенно входишь в рабочий ритм. Подъехал, открыл двери — доступ здесь сразу с трех сторон и начинаешь погрузку. 5,2 куба объема и около 2,5 метра в длину дают определенную свободу размещения груза — коробки становятся спокойно, без «игры в тетрис» и лишней суеты с перекладкой. Ставишь груз, фиксируешь его на уже установленных в базе такелажных петлях, закрываешь двери и продолжаешь движение, не отвлекаясь на мелочи.

Параллельно всплывают вполне практичные вещи. Например, в кузове есть освещение — вечером реально помогает: не шаришься на ощупь, а сразу видишь, что куда ставить. Пол шершавый, груз не елозит даже на мокрой поверхности после дождя или снега. И еще момент, который быстро начинаешь ценить — кузов полностью оцинкован. С нашими зимами и реагентами просто ездишь и не думаешь о том, что через пару сезонов появится ржавчина.

Сел за руль — и все внимание уже на дорогу. Двухлитровый дизель на 160 л.с. и 375 Нм уверенно тянет с низов, фургон уверенно держится в потоке и спокойно реагирует на перестроения. Разгон до 90 км/ч проходит без лишней суеты, а ABS добавляет уверенности при торможениях на скользком покрытии. Пятиступенчатая механика включается мягко, и довольно быстро перестаешь думать о переключениях передач, будь то трасса, или вялотекущая пробка.

Про расход задумываешься уже по ходу поездок, когда заезжаешь на заправку и прикидываешь, что выходит в итоге по топливу. В городе, с пробками и короткими «перебежками» от светофора к светофору, получается около 9,5 л при средней скорости в районе 25 км/ч. На трассе при 110 км/ч и оборотах где-то 2700, расход поднимается до 10,3 л. Бак на 70 литров позволяет реже заезжать на АЗС и не отвлекаться на это каждый день.

Есть и нюансы, которые проявляются в дороге. Двигатель слышно отчетливо, камни в арках не остаются незамеченными, на скорости добавляется аэродинамический шум. Хотя потом, воленс-ноленс привыкаешь к этому фону и уже спокойно начинаешь смотреть по сторонам, отмечая, как устроен салон.

Бросается в глаза, насколько здесь все просто. Два кресла с подлокотниками — и это сразу накладывает ограничения, потому что в момент погрузки или разгрузки третий человек иногда был бы кстати. Кресла, впрочем, как и руль, регулируются только по высоте, насколько это оправдано, не знаю, но особенно удобной посадку назвать сложно.

В рабочих поездках начинают всплывать и бытовые моменты. Как только берешь в руки документы, сразу возникает вопрос — куда их положить. Свободной поверхности нет, максимум — отправить в перчаточный ящик или держать на полу в ящике. Вроде мелочь, но за день такие эпизоды повторяются и постепенно начинают раздражать.

По оснащению все предельно упрощено. В базе есть кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, центральный замок, ESP, ABS, две подушки безопасности, задние парктроники, Bluetooth и освещение грузового отсека. Подогрева сидений и руля нет, и это особенно ощущается в холодную погоду.

На фоне современных машин с большими экранами, ассистентами и другими решениями для комфортной эксплуатации такой подход сначала кажется более чем устаревшим. Но рабочий режим быстро расставляет все по местам — в фургоне нет ничего лишнего, и со временем этот момент начинает играть в плюс.

Портал «АвтоВзгляд» провел с G10 две недели в обычной городской жизни. Утром загрузился, поехал по маршруту, закрыл задачи и далее по плану — день проходит в движении, без лишних остановок и отвлечений.

В таком ритме начинаешь воспринимать Avior G10 ровно так, как его и задумывали — простой рабочий инструмент, который делает свое дело и не мешает. И тогда прямолинейность G10 уже не воспринимается как недостаток, а выглядит вполне осознанным решением под конкретные задачи.