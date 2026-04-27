Денег нет, но вы держитесь: сокращение тендеров на приобретение авто для госсектора обрушит автопродажи

Закупки автомобилей для госсектора в январе-марте обрушились относительно первого квартала прошлого года. Основная причина — нехватка финансирования, считают эксперты, с которыми пообщался портал «АвтоВзгляд». И эта ситуация еще больше усугубит положение на и без того стагнирующем авторынке страны.

В первом квартале 2026 года в России, как стало известно на днях, было проведено 1347 тендеров на приобретение легковых и легких коммерческих ТС по перечню марок, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими. Общая сумма этих закупок составила 6,99 млрд рублей.

Нынешний результат относительно января-марта предыдущего года снизился на 26% в количественном выражении и на 19% - в финансовом. Выглядит, согласитесь, как явный обвал. У хозяйствующих субъектов на фоне удорожания техники остается все меньше возможностей для обновления парка, сделали по этому поводу вывод «Ведомости».

То есть государственные организации резко снизили активность в закупках на отечественном авторынке, который уже и так пребывает в состоянии падения не первый год. Возникают закономерные вопросы: что теперь будет с конвейерами «заветных» марок и насколько их загрузку сможет обеспечивать сугубо рыночный спрос? Проще говоря: мы, обычные потребители, раскупим невостребованные машины?

Фото Ольга Соколова/globallookpress.com

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр считает, что продажи государственным организациям в любом случае не могут обеспечить существующие производства необходимыми для выживания заказами. Однако снижение загрузки в этом сегменте, учитывая общее падение потребительского спроса, естественно, является дополнительным ощутимым ударом для отрасли.

Причем вряд ли произошедший спад отражает корректировку тендерной политики из-за некоего избытка закупленной ранее техники, считает ученый секретарь ученого совета образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (ОУП ВО «АТиСО») Петр Арефьев. По его убеждению, речь идет именно о нехватке финансов для пополнения парка.

И «буксовать» госзакупки в автосегменте начали не в этом году, замечает Хайцеэр. Например, непростая ситуация в производстве грузовиков сложилась еще раньше. В августе 2025-го подразделения КамАЗа с неполной загрузкой были переведены в режим четырехдневной рабочей недели. Причины — сложности со сбытом продукции, вызванные сокращением рынка тяжелых грузовиков и слишком высокой учетной ставкой ЦБ.

Эти факторы сделали лизинг и кредитование недоступными для большинства потребителей. Как результат, продажи грузовиков полной массой свыше 14 т в России в июле, по оценке завода, снизились почти на 60%. Более того, менеджмент завода рассматривал даже возможность перехода на трехдневную рабочую неделю.

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

Понятно, что продажи КамАЗа обеспечиваются далеко не только государственным интересом, но в первую очередь — обычным потребительским спросом, признает собеседник портала «АвтоВзгляд». Однако одновременное ослабление двух показателей ощутимо бьет по гиганту отрасли.

Кстати, во многих регионах страны, по информации эксперта, в качестве машин «скорой помощи» по-прежнему массово применяются старенькие «Буханки». Ясно, что эти «рудименты» надо заменить современными аналогами, но непонятно, когда это произойдет. Учитывая развитие событий — точно не в обозримом будущем, скептичен Хайцеэр.

При этом сокращение закупок федеральными и муниципальными ведомствами неизбежно способствует сужению налогооблагаемой базы, указывает Арефьев. Получается, с одной стороны, в стране то и дело индексируется утилизационный сбор, что способствует жесткому ограничению автомобильного импорта. С другой — на внутреннем рынке снижается спрос на отечественную продукцию отрасли, что нивелирует усилия властей по поддержке российского автопрома и усилению фискальной политики.

Основная причина обрушения закупок со стороны госструктур, как указывают эксперты, та же самая, что и в случае с частным рынком: автомобили просто становятся менее доступными из-за нехватки финансирования. И если до сих пор ощущалось постепенное ослабление массового спроса, связанное с постоянным удорожанием новых ТС и чрезмерно дорогими кредитами, то теперь кризис платежеспособности «докатился» до официальных структур.

Однако очевидно, что разгрузить затоваренные склады не получится за счет простого потребительского спроса. Если в «высоких кабинетах» не хватает бюджетных денег для обновления парка, то типичному обывателю в этом смысле еще сложнее: ключевая ставка, определяющая, в том числе, актуальную стоимость автокредитов, все еще выглядит запредельно высокой, даже опустившись до 14,5%.