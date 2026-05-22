В России начали выпускать новый магистральный тягач «Валдай 45 Pro»

В ответ на запросы перевозчиков в нашей стране запустили производство магистрального тягача «Валдай 45 Pro». Его появление на свет стало итогом глубокой переработки первой версии грузовика.

Его поставили на конвейер в Нижнем Новгороде

Разработчики сделали акцент на решениях, позволяющих автомобилю дольше продержаться на линии, обеспечивая перевозчику лучшую экономическую эффективность и более прозрачное понимание затрат.

Мощность мотора подняли до 490 л.с. ради более уверенной работы тягача в составе автопоезда под полной нагрузкой и на сложных участках дорог. Увеличение колесной базы и расширение колеи сделали машину более предсказуемой. Чтобы автопоезд стал экономичнее, передаточное число главной передачи ведущего моста снизили до 2,714. Топливные баки начали вмещать до 1040 л, давая возможность реже заправляться.

«Валдай 45 Pro» может похвастать полностью светодиодной оптикой и более броской радиаторной решеткой, чем у предшественника. В кабине усилены шумоизоляция, утепление и эргономичность. Панель приборов выглядит современнее, как и «мультимейдика», к которой можно подключить смартфон, а также камеры кругового обзора.

Производство налажено на заводе «Нижегородские Грузовые Автомобили» по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Предприятие поэтапно повышает уровень локализации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России официально представлен газомоторный тягач «Валдай 45 LNG».