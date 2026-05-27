Pull-модель: зачем компания Shacman меняет структуру своего бизнеса в России

В период с 2022 по 2024 годы в автомобильной жизни России начался структурный кризис, который быстро привел к рекордному за всю историю разрушению автоотрасли, включая сегмент комтранса. По сути, началась деградация транспортной инфраструктуры страны. И в 2025 году эта тенденция продолжилась. Такие невеселые выводы сделали руководители бренда Shacman на пресс-конференции в рамках выставки COMvex-2026. Они же рассказали о том, как будет развиваться компания в такой непростой ситуации. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дела и правда невеселые. Парк грузовиков стремительно стареет. Вспомним еще и так называемое «Дело Шакмана», когда Росстандарт приостановил действие ОТТС на грузовики Shacman SX3258 после внеплановой проверки Генпрокуратуры РФ. Кстати, компания подтвердила претензии ведомства и провела отзывную кампанию. Больше к ней претензий нет. Но в итоге рыночная доля марки снизилась, а отечественной продукции ожидаемо выросла. При этом все равно результаты «нашемарок» признаны «плохими».

Для выхода из столь трудной ситуации и возвращения утраченных позиций Shacman представила обновленную стратегию развития. Судя по ключевым тезисам, китайский автогигант намерен кардинально изменить подход к работе в России. Главной новостью стало создание ООО «Шакман Моторс». Теперь это единый дистрибьютор грузовых автомобилей Shacman на территории РФ.

С этого момента прекращается независимый импорт, компания консолидирует складские остатки, а работа дилерской сети выстраивается по единым стандартам. Это, уверен производитель, позволит предложить больше возможностей по завозу техники. А еще навести порядок в ценообразовании.

Shacman впервые утверждает для российского рынка рекомендованные розничные и минимальные цены на свою продукцию, чтобы исключить ситуации, когда разные продавцы предлагают одну и ту же модель по совершенно разным ценам. А еще это защитит дилеров от демпинга, а покупателей — от необоснованных наценок.

Также будет оптимизирована дилерская сеть. Останутся только самые эффективные игроки. В общем, китайцы фокусируются на качественном послепродажном обслуживании. Потому как наконец-то поняли, что просто продать грузовик — это только половина дела.

Отныне компания делает ставку на так называемую pull-модель. Суть ее в том, что производственные и складские планы будут формироваться исходя из реальных заказов со стороны конечных покупателей. То есть, сначала появляется подтвержденная заявка от клиента, и только потом запускаются механизм поставки.

Вводятся единые правила работы для дилеров. А все центры переходят на систему категорий 2S (ремонт машин, склад запчастей) и 3S (отдел продаж, ремонт машин, склад запчастей). Для получения статуса авторизованной станции техобслуживания нужно соответствовать определенным требованиям к фасаду, ремзоне, иметь склад оригинальных запчастей.

На переход к новым стандартам дается шесть месяцев. При этом дилер может обслуживать и технику других производителей, поскольку, работая лишь с одной маркой грузовиков, в нынешних реалиях выжить очень трудно.

Кроме того, уже анонсировано открытие учебного центра в Москве, где будут готовить механиков именно под Shacman. Также сделан упор на расширение модельного ряда, включая выход в сегмент рефрижераторных перевозок с новым фургоном на шасси M6000.

Наконец, были озвучены и некоторые детали по локализации производства. Но конкретики по срокам и месту нет. Была высказана мысль, что в России собираются локализовывать не собственно грузовики, а лишь их некоторые их компоненты — мосты, или коробки передач. То есть можно предположить, что речь идет о крупноузловой сборке.

Долгосрочная цель Shacman — стать не просто импортером, а полноценным игроком рынка с единым управлением и локализацией производства в нашей стране.