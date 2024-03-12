Электромобиль Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche в истории

Роскошный лифтбэк Porsche Taycan смог удивить, став рекордным по мощности автомобилем марки. Ни спорткар Porsche 911, ни кроссовер Porsche Cayenne не в состоянии превзойти новую модификацию электромобиля, которая имеет 1108 лошадиных сил!

По умолчанию модель имеет два электромотора суммарной мощностью 789 л.с., которые в режиме Launch Control на протяжении 10 секунд способны выдавать уже 1033 л.с., а при активации функции Attack Mode отдача на пару секунд вырастает уже до 1108 л.с. Добиться такой прибавки позволили задний электромотор с импульсным инвертором на основе карбида кремния с максимальным током 900 ампер. Аккумулятор 105 кВт·ч обеспечивает запас хода примерно в 555 километров.

Новинка получила пневмоподвеску Porsche Active Ride с новыми настройками, карбон-керамические тормоза Porsche Ceramic Composite Brake, а масса электромобиля снижена на 75 килограммов за счет обширного использования углепластика в конструкции.

Фото производителя.

Дополнительно на 70 кг машину можно облегчить пакетом Weissach Package, подразумевающим отказ от заднего сиденья, части шумоизоляции, использования облегченных стекол, урезанной аудиосистемы и удаления части электроприводов, но зато добавляется развитый обвес с фиксированным антикрылом и экстремальный режим моторов Attack Mode.

В Германии Porsche Taycan Turbo GT будет стоить от 240 000 евро — это в два с лишним раза больше, чем ближайший конкурент Tesla Model S Plaid.