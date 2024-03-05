Эксперты выяснили, что Tesla дешевеют быстрее, чем другие автомобили

Владельцы Tesla, которые повелись на обещания экстравагантного основателя компании Илона Маска, что со временем электромобили бренда будут только дорожать, оказались в дураках. А сама марка стремительно теряет долю рынка.

В 2019 году Илон Маск пообещал, что все модели Tesla после покупки будут не дешеветь, а дорожать. Однако через несколько лет журналисты CNN, изучив ситуацию на рынке, пришли к выводу, что все происходит ровно наоборот: подержанные Tesla теряют в стоимости куда стремительнее, чем среднестатистический автомобиль с пробегом другой марки.

В 2023-м Илон Маск повторил свое амбициозное обещание — мол, «в будущем Tesla могут стоить в пять раз больше, чем сегодня» как минимум из-за «умной» системы автономного вождения. Но полноценный беспилотник у американцев не получился, а электромобили продолжали дешеветь. По данным Edmunds, за последний год цена подержанного Tesla Model 3 2021 года упала в среднем на 29% — с 40 522 долларов в январе 2023-го до 28 700 долларов в январе 2024-го. Хотя средняя цена других авто того же 2021 года выпуска снизилась на «вторичке» всего на 19,5%.

Теряет бренд Маска и проценты рыночной доли. Как отмечает Cox Automotive, если в 2020 году на Tesla приходилось 80% всех проданных в США электромобилей, то к 2022-му объем сократился до 64%, а в 2023-м — до 55%. Из-за этого дилерам пришлось снижать цены — в среднем на 21% за последний год. Ведь иначе конкуренцию с «электричками» Ford, Hyundai, Kia, Audi, Volkswagen и других марок не выдержать.

Матиас Мидрайх, исполнительный директор бельгийской компании Umicore, специализирующейся на выпуске деталей для аккумуляторов, причину проблем Tesla видит в их стоимости, обусловленной габаритами. В США традиционно предпочитают крупные машины, а они требуют больших батарей, что подразумевает высокий прайс. Китайцы же, например, уже производят «электрички», не уступающие по характеристикам американским, предлагая их по более низким ценам, что и привлекает покупателей.