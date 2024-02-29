Похороны электромобилей возглавила опозорившаяся на весь мир Apple

Неожиданно для всего белого света и даже для собственных сотрудников компания Apple объявила о том, что более не желает тратить силы и средства на такое неблагодарное занятие как работа над проектом Titan по созданию электромобиля. Портал «АвтоВзгляд», в общем-то, и не сомневался, что рано или поздно случится именно так.

Десять лет суперинновационная Apple Inc. с упорством, достойным лучшего применения, тащила на своем горбу проект Titan, который не шутя считала самым амбициозным в своей истории. Десять лет она вваливала в него немалые средства, общая сумма которых исчисляется уже многими миллиардами долларов. Однако финиш почему-то не приближался, а напротив – все время отдалялся, словно заколдованный.

КАЛИФОРНИЯ, ЛГБТ* И «ЭЛЕКТРИЧКИ»

Напомним, что штаб-квартира «Яблока» располагается в Калифорнии – самом демократическом американском штате, где все истово молятся на геев, лесбиянок, электромобили, зеленую энергетику и на прочие модные на Западе штучки. А значит, сама судьба подталкивала корпорацию к проекту Titan, работа над которым началась в 2014 году.

Электрокар с полностью автономным управлением и ценой около 100 000 долларов планировалось выпустить к 2026 году, но под давлением обстоятельств непреодолимой силы сроки были перенесены на 2028 год.

Соучредитель Apple Стив Возняк разводит руками: не смогли... Фото globallookpress.com

С самого начала проект испытывал трудности по всем направлениям: никак не вытанцовывался дизайн, отказывались корректно функционировать технологии беспилотного вождения. Руководство компании несколько раз пересматривало стратегию развития, перетасовывало ответственных за злосчастное направление. Но все тщетно, поскольку не читало оно дедушку Крылова.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней», –

Им отвечает Соловей:

«А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь».

Устав бороться с препонами, раз за разом встающими на пути к торжеству электромобилизма, Apple приняла решение свернуть проект.

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, МАСК?

Топ-менеджеры корпорации постарались сделать это как можно менее публично, однако злобные инсайдеры донесли об эпохальном решении агентству Bloomberg, которое растрезвонило о нем на весь мир – к вящему удовольствию Илона Маска. Глава «Теслы» не замедлил выразить торжество над поверженным конкурентом издевательским твитом. Воодушивились и инвесторы, поскольку новость вызвала рост акций Apple примерно на 1%.

Фото globallookpress.com

Однако были и такие, кого всеобщая радость обошла стороной – 2000 сотрудников, занятых в проекте, впали в ступор, поскольку перед большей их частью отчетливо замаячила перспектива неминуемого увольнения. А ведь исход всей грандиозной затеи можно было бы предсказать заранее – если, опять же, басни в детстве не лениться читать.

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдет на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело всё погубит.

Кто сейчас помнит о наполеоновских планах компании по выпуску пылесосов Dyson, также собиравшейся попытать счастья на ниве строительства беспилотных электромобилей? И о потугах Apple вскоре все позабудут. Тем более, что проблемы настигли не только производителя гаджетов.

Фото globallookpress.com

НАДУТЬ СЛАВОЙ ПОРОСЕНКА

Несмотря на массированную пропаганду, у автомобилистов все меньше желания покупать электрокары, продажи которых резко падают во всем мире. Учитывая этот факт, бесспорно грустный для адептов зеленой экономики, General Motors и Ford собираются больше внимания уделять гибридным технологиям. Tesla предупреждает, что темпы роста ее продаж в этом году сильно упадут. А буквально на днях и концерн Mercedes-Benz объявил о кардинальной корректировке своих планов.

Еще недавно немцы собирались к 2030 году полностью перейти на выпуск электромобилей, но чем ближе подходили сроки, тем менее реальным казались эти прожекты. Сейчас руководство «Мерседеса» робко обещает перевести на электротягу лишь половину выпускаемой продукции. Как сказал вольноопределяющийся Марек: «Попробуйте надуть славой поросенка – обязательно лопнет».