Exeed RX получит гибридную версию

Представленный на российском рынке кроссовер Exeed RX в 2024 году получит новую модификацию. Для премиальной модели заявлено создание гибридного исполнения с бензо-электрической силовой установкой, причем речь идет не о «мягком» гибриде, а о подключаемом варианте с возможность зарядки батареи от внешнего источника питания.

Новый Exeed RX PHEV вооружат 3-скоростной гибридной трансмиссией, адаптированными под новую модификацию шасси и подвеску, а также батареей с технологией M3P от компании CATL. Заявлено, что общий запас хода ТС составит 1300 км, а на электротяге кроссовер сможет проезжать до 160 км. Детальная информация о новинке будет обнародована в конце апреля в рамках презентации автомобиля на мотор-шоу в Пекине, где будут работать и корреспонденты портала «АвтоВзгляд». Следите за свежими новостями.