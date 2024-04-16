Прощай Chery Tiggo 7 Pro в версии Xcite: милые бранятся, а цены лезут вверх

Каждый автопроизводитель старательно примеряет одежды борца за народное счастье и доказывает всему миру (и не в последнюю очередь — Президенту РФ Владимиру Путину), что он жаждет соотнести свой прайс с реальными возможностями российских водителей. Только жизнь, дескать, этому мешает. Однако на деле все компании стремятся лишь к тому, чтобы потуже набить свой карман, что с сожалением и вынужден констатировать портал «АвтоВзгляд».

Ровно неделю назад с подачи пары автомобильных телеграм-каналов вспыхнула очередная медиа-атака на нервы отечественных потребителей. Самой страшной страшилкой последнего времени стали слухи о том, что китайские производители по той или иной причине вот-вот развернутся на 180 градусов и отбудут восвояси точно так же легко и непринужденно, как прибыли сюда. А бедный российский автомобилист останется вторично у разбитого корыта, причем на этот раз корыто будет расколочено вдребезги без какого-либо шанса на восстановление.

ВЕРЕНИЦА СИЛЛОГИЗМОВ

Ситуация действительно невеселая если учесть, что непонятные телодвижения отечественного автопрома на протяжение последних двух лет можно трактовать по-разному, но только не как стремление защитить технологическую и производственную безопасность страны.

Самому президенту приходилось уже намекать министрам на то, что в отрасли непорядок, а недавно даже отвесить им хорошего пинка, имеющего целью придать автомобилестроению движение в нужном направлении.

Используя царящий среди водителей пессимизм, сотворить очередную сенсацию не представляется проблемой. Делается это примерно так. Берется несколько фактов, связанных между собой только принадлежностью к автомобильной отрасли.

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

Первый факт — проект Xcite, реализуемый АВТОВАЗом в сотрудничестве с Chery на бывшем заводе Nissan, ставится на паузу. Таким образом, в начале мая производство ребрендинговых кроссоверов Tiggo 7 Pro запущено не будет. Дилеры получили письма с просьбой приостановить монтаж вывесок и флагов на центрах продаж.

Второй факт — президент АВТОВАЗа Максим Соколов обвинил компании из Поднебесной в конкуренции: «Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают „пробивать“ планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей».

Третий факт — глава Минпромторга Денис Мантуров не прочь рассмотреть вопрос еще одной индексации утилизационного сбора, если представители отрасли соизволят дать ему конкретные предложения.

Вывод — компания Chery обиделась на АВТОВАЗ за его попытки добиться нечестных конкурентных преимуществ с помощью государственных механизмов и отказалась сотрудничать по проекту Xcite.

Фото globallookpress.com

NO COMMENT

К приведенному выше умозаключению вряд ли возможно применить слова булгаковского кота Бегемота:

— Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволили выразиться, а великолепную вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Мартиан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель!..

С точки зрения формальной логики подобное толкование разрозненных фактов не выдерживает никакой критики. Однако же эмпирика российской действительности не позволяет однозначно отрицать и такого событийного поворота. Именно поэтому портал «АвтоВзгляд» не ринулся с ходу комментировать малоутешительные рассуждения коллег, а предпочел выждать с недельку, чтобы убедиться — никаких комментариев и разъяснений от подозреваемых в семейной ссоре не последует.

ТЩЕТНЫЕ МОЛЬБЫ

И теперь пришла пора взглянуть на гипотетический скандал трезвым взглядом. Прежде всего, совершенно непонятно, почему гневаться должны именно в Chery, причем до такой степени, что готовы отказаться от перспективного проекта. Вообще-то обиднее всего при очередном завышении утильсбора будет Haval, построившему в России завод, но не получающему за это никаких печенек.

Далее стоит обратить внимание, что отечественный автопром обвиняет китайцев в... конкурентном поведении! И требует лишить их всяческой возможности заниматься этим богопротивным делом, взвинтив косвенный налог на их продукцию. Снижение цен, которое ставится в укор компаниям из Поднебесной — как раз то, что нужно отечественному авторынку, где цены преодолели все мыслимые и немыслимые пределы. Мы, российские автовладельцы, молимся, чтобы это произошло как можно скорее, и нам абсолютно наплевать, за счет чего случится это счастье.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но мольбы наши тщетны, ибо демпинговая политика китайцев существует только в мозгах руководителей, сидящих в высоких кабинетах и не читающих, к примеру, аналитику агентства «Автостат». А в ней, между прочим, четко показано — средневзвешенная цена на легковые автомобили и не думает снижаться.

После незначительного спада в IV квартале прошлого года она снова бодро рванула ввысь. Если в 2023 году она составляла 2,96 млн. рублей, то по итогам января-февраля — уже 3, 33 млн.

Повышение утильсбора однозначно заставит китайцев (а может быть, и корейцев, если они всерьез вернутся в Россию) задрать цены еще больше. Кто-то сомневается, что вслед за ними перепишут свои прайсы в сторону увеличения и отечественные автозаводы, наплевав на конкурентные преимущества в погоне за реальной прибылью? Лично я — нисколько.