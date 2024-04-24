Tesla представила самую мощную Model 3

Спустя полгода после реализации Project Highland, как был назван плановый рестайлинг электромобиля Tesla Model 3, руки американского автопроизводителя дошли до топовой версии модели. Сейчас обновления подверглось исполнение Performance.

Электрокар получил новые фары и фонари, переоформленные бамперы, измененные крылья и капот, а в салоне появился новый руль с вынесенным на него управлением поворотниками, обновленная мультимедиа и переработанные сиденья. Также расширилось оснащение модели. Но все это справедливо и для базовой Model 3, тогда как особенностью Performance стали новый аэродинамический обвес с массивным сплиттером, крупным диффузором и увеличенным спойлером, а также более спортивные сиденья. Предусмотрены особые по дизайну 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P Zero 4.

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Модификация сохранила двухмоторную силовую установку, но ее мощность выросла на треть по сравнению с дорестайлинговым исполнением — отдача составляет 517 л.с. и 741 Нм. При этом заявлено сниженное энергопотребление и запас хода без подзарядки до 476 км по циклу EPA. Model 3 Performance также оснастили новыми пружинами подвески, перенастроенными адаптивными амортизаторами и более производительными тормозами.

Модернизированная Tesla Model 3 Performance в США будет стоить от 53 000 долларов — новинка уже доступна для заказа местными клиентами.