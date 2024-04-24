Tesla представила самую мощную Model 3

Электрокар получил новые фары и фонари, переоформленные бамперы, измененные крылья и капот, а в салоне появился новый руль с вынесенным на него управлением поворотниками, обновленная мультимедиа и переработанные сиденья. Также расширилось оснащение модели. Но все это справедливо и для базовой Model 3, тогда как особенностью Performance стали новый аэродинамический обвес с массивным сплиттером, крупным диффузором и увеличенным спойлером, а также более спортивные сиденья. Предусмотрены особые по дизайну 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P Zero 4.
Модификация сохранила двухмоторную силовую установку, но ее мощность выросла на треть по сравнению с дорестайлинговым исполнением — отдача составляет 517 л.с. и 741 Нм. При этом заявлено сниженное энергопотребление и запас хода без подзарядки до 476 км по циклу EPA. Model 3 Performance также оснастили новыми пружинами подвески, перенастроенными адаптивными амортизаторами и более производительными тормозами.
Модернизированная Tesla Model 3 Performance в США будет стоить от 53 000 долларов — новинка уже доступна для заказа местными клиентами.