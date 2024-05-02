Каким образом первый пикап Tesla Cibertrack попал в Россию

Почти полгода потребовалось Tesla Cibertrack, чтобы добраться до российского асфальта. Первый «выход в свет» пафосного электромобиля состоялся накануне в статусном районе столицы — на Патриарших прудах.

Очередная дорогостоящая самобеглая электрическая игрушка — пикап Tesla Cibertrack — «засветился» на улицах столицы. Таким образом эта разновидность транспортных средств имени Илона Маска впервые была обнаружена на просторах России. Известно, что ни одна из моделей Tesla к нам официально не поставляется. На российский рынок они едут с использованием всевозможных схем «серого» импорта. Однако это обстоятельство их российских владельцев совершенно не смущает.

На поставках «электричек» Tesla в Россию, помимо прочих игроков автоимпортного рынка, специализируется Moscow Tesla Club.

— Cybertruck купить сейчас очень сложно. Возможно вы читали, что американцы подписывают договор, в котором обязуются платить штраф в 50 000 долларов, если продадут этот автомобиль в течение года, по-моему. Но мы знаем как сделать так, чтобы этимашины появились в России, — заявил основатель и руководитель Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.

Несколькими днями ранее эта компания распространила официальный пресс-релиз о том, что привезла для одного из своих российских клиентов Tesla Cibertrack.

Напомним, что на рынке США этот электрический пикап, тщательно замаскированный под слесарное зубило, появился в ноябре-декабре прошлого года. В зависимости от комплектации, за океаном Cibertrack стоит $140 000-170 000. В России эта радость долларового миллионера, с учетом расходов на транспортировку и растаможку, обойдется счастливчику как минимум в 14 млн. рублей.