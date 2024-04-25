Пекинский автосалон 2024: Его Высочество, Gelandewagen

Как ни странно, но «Гелик» и в Китае очень популярен. Правда, в отличии от родных широт, в Поднебесной предпочитают яркие цвета, а не «государственный» черный. На стенде Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне-2024, «квадратиш-практиш-гут» занимает лидирующие позиции и самую верхнюю точку экспозиции. И недаром: перед нами «электричка». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китай видит будущее автомобиля электрическим и готовится полностью перейти на батарейки, отправив ДВС в музеи, в учебники или в Россию. Крупнейший мировой рынок — законодатель моды, под которую абсолютно все без исключения автопроизводители вынуждены подстраиваться. Хотят они того или нет. Вот и Mercedes-Benz «озаглавил» свой стенд культовым внедорожником, который волей судьбы стал электрическим.

Внешне, как уже писал портал «АвтоВзгляд», он остался тем же: квадратным и рамным. Хоть что-то в этом мире незыблемо. Но внутри — четыре электромотора с индивидуальным управлением, каждый из которых отвечает только за свое колесо. Общая мощность этого квартета достигает впечатляющих 587 л.с. и 1164 Нм крутящего момента. С места до сотни новый мшина разгоняется за 4,7 секунды, что всего на 0,4 секунды больше, чем у G-63.

Фото портала АвтоВзгляд,

Учитывая вводные, немцы даже ограничили максимальную скорость 180 км/ч. «Электрогелик» способен взять 100-градусный подъем, сохраняет боковую устойчивость при 35 градусах, а дорожный просвет у него — 248 мм. Батарея интегрирована в раму и позволяет на одном полном заряде проехать 432 км.

Самая же главная «фишка» нового Gelandewagen — опция G-Turn или «танковый разворот», позволяющая поворачиваться на месте. Как танк или гусеничный трактор.