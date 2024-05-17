Стало известно, сколько будет стоить российский электрокар «Атом»

Российская компания «Кама», разрабатывающая электромобиль «Атом», впервые официально назвала диапазон цен на грядущую новинку рынка. И разрушила тем самым надежды энтузиастов на народную «электричку» отечественного производства.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директор компании «Кама» Игоря Поваразднюка, прайсы на «Атом» будут варьироваться в диапазоне от 2,5 до 3,5 млн. рублей.

— Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, — сделал оговорку глава предприятия.

Что же касается начала продаж электрокара, то они должны начаться уже в 2025 году. При этом никаких скидок для тех, кто оформил предзаказ, не предусмотрено — эти фанаты «Атома» просто смогут получить свой электромобиль раньше других клиентов.

Ранее стало известно, что полноценные прототипы «Атома» с собственными кузовами будут готовы к концу 2024 года, а пока идет проверка готовых систем на кузовах серийных машин, похожих на будущий электромобиль по компоновке, габаритам, расположению основных узлов, центру тяжести, весу и его распределению по осям.