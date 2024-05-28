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Клюква развесистая: беспилотнное будущее наступит в России через 5 лет

Почему эра автономного транспорта наступит очень не скоро

Если кто не знает, то есть в нашей стране такое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. И руководит им такой Максут Игоревич Шадаев. И вот Максут Игоревич буквально намедни заявил следующее: через 5-7 лет на российских дорогах начнется широкое внедрение беспилотных машин. Опа! А мужики-то и не знали! И портал «АвтоВзгляд» не знал...

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Автор
Ефим Розкин

Изображение Клюква развесистая: беспилотнное будущее наступит в России через 5 лет

Если кто-то думает, что я против прогресса и торжества науки — нет, совсем наоборот. Я обожаю прогресс как родного папу и люблю науку как родную маму. Именно потому каждый раз удивляюсь безответственным заявлениям, особенно из уст высокопоставленных персон.

НА СЕРЬЕЗНЫХ ЩАХ

Прогресс неостановим, так что электромобили, автопилоты, зеленая энергетика и прочая на нынешний момент развесистая клюква имеет шанс стать когда-нибудь значимой частью нашей цивилизации. Но те, кто всю эту шнягу на серьезных щах продвигает сегодня, самоочевидно напоминают мне о великом нашем служителе стетоскопа и клизмы Антоне Павловиче:

— Извините меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам...

Фото производителя.
Фото производителя.

Когда человек погружен в цифровую реальность, то он, вероятно, неизбежно отдаляется от реальности жизненной — пусть даже на самую малость. Вот, скажем, облеченная немалой властью персона на голубом глазу заявляет «Российской газете», что через пятилетку беспилотники в нашей стране станут обыденноcтью:

«Я как человек, у которого нет прав, просто жду этого момента. Думаю, что это совсем близко, не за горами. Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто».

Возможно, Lenta.ru врет, когда повествует о реальном положении дел в корпорации Tesla: «В режиме автопилота, или Full Self-Driving (FSD), автомобиль мог с помощью громких звуков и индикации потребовать от водителя положить руки на руль.

В обновленном ПО Tesla начнет контролировать, насколько внимательно водитель следит за дорогой, с помощью камеры в салоне. Если камера обнаружит, что водитель смотрит в другую сторону — например, отвлекается на телефон, система подаст звуковой сигнал. Если владелец электрокара проигнорирует уведомление, система потребует положить руки на руль".

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Либо Максут Игоревич считает, что его ведомство круче разбирается в проблеме, чем ведомство Илона нашего Маска, либо он несет пургу, и ему таки придется по любому приобретать права для поездки в автономном автомобиле ближайшего будущего. В первое верится с трудом, во второе — очень даже.

СНАЧАЛА — ЗАКОН, А У ПОТОМ — ПОКАТАТЬСЯ

Дополнит картину маслом изящнейший пассаж, подаренный нам все той же «Российской газетой».

— Говоря о том, когда беспилотные авто поедут, например, внутри Бульварного кольца в Москве, Максут Шадаев отметил, что это связанно с безопасностью и социальным восприятием таких машин. Он привел пример роботов-курьеров «Яндекса», которые сейчас вызывают «умиление» у людей, — пишет журналист издания.

Умиление у людей вызывают не только роботы «Яндекса, но также мигранты-курьеры или метросексуалы на электросамокатах. Их, людей, восхищение достигнет апогея, когда число жертв первых сравняется с числом жертв вторых. И есть серьезные опасения, что скороспелое внедрение в нашу жизнь автопилотов добавит веселой статистики в показатели смертности.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследовала 956 аварий с участием Tesla, произошедших с января 2018 года по август 2023 года. Погибло 43 человека, 49 получили ранения. Ведомство заявило, что водители «недостаточно вовлечены в задачу вождения», а технология Tesla «не обеспечивает адекватного удержания внимания водителей на дороге».

Алгоритмы автопилота до сих пор не отработаны. И отработаны быть не могут, поскольку величие ИИ — это дурацкий миф. Нестандартные дорожные ситуации должны описываться для «надмозга» каждый раз конкретно. «Ой, мы задавили бабушку на повороте, вместо того, чтобы со всей дури вмазаться в стену! Теперь-то запишем и опишем!»

Нет, я совсем не ретроград, и значимость технического прогресса ни разу не отрицаю. Но безответственный подход к нововведениям, реально угрожающим безопасности людей, должен быть исключен из практики. Сначала закон, а потом уже покататься.

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