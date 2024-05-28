Клюква развесистая: беспилотнное будущее наступит в России через 5 лет

Если кто не знает, то есть в нашей стране такое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. И руководит им такой Максут Игоревич Шадаев. И вот Максут Игоревич буквально намедни заявил следующее: через 5-7 лет на российских дорогах начнется широкое внедрение беспилотных машин. Опа! А мужики-то и не знали! И портал «АвтоВзгляд» не знал...

Если кто-то думает, что я против прогресса и торжества науки — нет, совсем наоборот. Я обожаю прогресс как родного папу и люблю науку как родную маму. Именно потому каждый раз удивляюсь безответственным заявлениям, особенно из уст высокопоставленных персон.

НА СЕРЬЕЗНЫХ ЩАХ

Прогресс неостановим, так что электромобили, автопилоты, зеленая энергетика и прочая на нынешний момент развесистая клюква имеет шанс стать когда-нибудь значимой частью нашей цивилизации. Но те, кто всю эту шнягу на серьезных щах продвигает сегодня, самоочевидно напоминают мне о великом нашем служителе стетоскопа и клизмы Антоне Павловиче:

— Извините меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам...

Фото производителя.

Когда человек погружен в цифровую реальность, то он, вероятно, неизбежно отдаляется от реальности жизненной — пусть даже на самую малость. Вот, скажем, облеченная немалой властью персона на голубом глазу заявляет «Российской газете», что через пятилетку беспилотники в нашей стране станут обыденноcтью:

«Я как человек, у которого нет прав, просто жду этого момента. Думаю, что это совсем близко, не за горами. Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто».

Возможно, Lenta.ru врет, когда повествует о реальном положении дел в корпорации Tesla: «В режиме автопилота, или Full Self-Driving (FSD), автомобиль мог с помощью громких звуков и индикации потребовать от водителя положить руки на руль.

В обновленном ПО Tesla начнет контролировать, насколько внимательно водитель следит за дорогой, с помощью камеры в салоне. Если камера обнаружит, что водитель смотрит в другую сторону — например, отвлекается на телефон, система подаст звуковой сигнал. Если владелец электрокара проигнорирует уведомление, система потребует положить руки на руль".

Фото globallookpress.com

Либо Максут Игоревич считает, что его ведомство круче разбирается в проблеме, чем ведомство Илона нашего Маска, либо он несет пургу, и ему таки придется по любому приобретать права для поездки в автономном автомобиле ближайшего будущего. В первое верится с трудом, во второе — очень даже.

СНАЧАЛА — ЗАКОН, А У ПОТОМ — ПОКАТАТЬСЯ

Дополнит картину маслом изящнейший пассаж, подаренный нам все той же «Российской газетой».

— Говоря о том, когда беспилотные авто поедут, например, внутри Бульварного кольца в Москве, Максут Шадаев отметил, что это связанно с безопасностью и социальным восприятием таких машин. Он привел пример роботов-курьеров «Яндекса», которые сейчас вызывают «умиление» у людей, — пишет журналист издания.

Умиление у людей вызывают не только роботы «Яндекса, но также мигранты-курьеры или метросексуалы на электросамокатах. Их, людей, восхищение достигнет апогея, когда число жертв первых сравняется с числом жертв вторых. И есть серьезные опасения, что скороспелое внедрение в нашу жизнь автопилотов добавит веселой статистики в показатели смертности.

Фото globallookpress.com

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследовала 956 аварий с участием Tesla, произошедших с января 2018 года по август 2023 года. Погибло 43 человека, 49 получили ранения. Ведомство заявило, что водители «недостаточно вовлечены в задачу вождения», а технология Tesla «не обеспечивает адекватного удержания внимания водителей на дороге».

Алгоритмы автопилота до сих пор не отработаны. И отработаны быть не могут, поскольку величие ИИ — это дурацкий миф. Нестандартные дорожные ситуации должны описываться для «надмозга» каждый раз конкретно. «Ой, мы задавили бабушку на повороте, вместо того, чтобы со всей дури вмазаться в стену! Теперь-то запишем и опишем!»

Нет, я совсем не ретроград, и значимость технического прогресса ни разу не отрицаю. Но безответственный подход к нововведениям, реально угрожающим безопасности людей, должен быть исключен из практики. Сначала закон, а потом уже покататься.