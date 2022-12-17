Тяга к уничтожению человечества: в Москве беспилотные авто творят беспредел

Встреча с беспилотником на дорогах Москвы оказывается далеко не всегда безопасна даже для пешеходов. Автора этих строк умный самодвижущийся экипаж поставил в тупик своим странным поведением. Даже испугал. Причем — в довольно тривиальной ситуации. Но обо всем по-порядку. Наземный нерегулируемый пешеходный переход. Две полосы в одном направлении и две — в другом. При подходе к дороге фиксирую, что в правой полосе медленно двигается грузовик дорожной службы. За ним едет беспилотник черного цвета с узнаваемой надписью на борту. И он точно видит, как я начинаю выходить на переход.

При этом в попутной левой полосе — несколько машин с привычными для Москвы минимальными дистанциями. Спецтехника начинает останавливаться, чтобы пропустить меня. И вдруг беспилотник совершает активный и совершенно «человеческий» маневр, перестраиваясь в левый ряд и вынужденно тормозя, поскольку в этот момент я оказываюсь прямо перед ним. Слава Богу, до вызова ГИБДД и «скорой» не хватило считанных сантиметров. А теперь немного теории.

По идее, отлучение от управления машиной самого ненадежного элемента — человека — должно привести к тому, что движение транспорта станет беспроблемным и безаварийным, сведя число ДТП к уровню статистической погрешности. Собственно говоря, ради этого он и задумывался. Достичь таких результатов предполагается благодаря тому, что т/с оснащается сложным вычислительным комплексом, большим набором различных камер, датчиков, лидаров, систем связи и исполнительных механизмов. И все для того, чтобы это чудо технологий могло собирать и обрабатывать информацию об окружающем ее мире. И, конечно, принимать безошибочные решения при движении. Но в любом алгоритме всегда присутствует отпечаток личных качеств его разработчика. И взгляд инженера на поведение автомобиля далеко не всегда совпадает с точкой зрения профессионального пилота.