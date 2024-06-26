Заигрались: российский электрокар «Атом» будет стоить от 3 млн. рублей

Генеральный директор компании Игорь Поваразднюк в интервью ТАСС заявил, что пока фирма не готова называть цену на свой электрокар из-за постоянно меняющейся ситуации на рынке. Но при этом ориентиром по цене для своей модели, учитывая оснащение и функционал, станут китайские электромобили премиального бренда Zeekr, которые являются лидерами параллельного импорта.

— Если говорить в относительных величинах, подход наш близок к тому, что предлагает Zeekr: машины имеют премиальный набор функций, но в то же время остаются в массовом ценовом сегменте. Мы то же самое делаем в России. Если говорить о текущем рынке отечественных электромобилей, то по публичным прайс-листам мы видим, что примерный диапазон цен составляет от 2,9 млн. до 4 млн. рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон, — заявил Игорь Поваразднюк.

Серийный выпуск «Атома» запланирован на середину 2025 года- начало 2026 года, причем первыми ТС получат оформившие предзаказ частные клиенты, а еще несколько тысяч «электричек» включены в график отгрузок для бизнес-сегмента, каршеринга и таксопарков. В 2026-2027 годы «Кама» намерена выпускать десятки(!) тысяч авто в год, причем для их сборки будет задействован завод «Москвич».