Интерьер самого доступного кроссовера Voyah впервые показали на фото

Марка Voyah, которая официально продает свои электромобили и гибриды в России, готовится к расширению модельной линейки. Компания анонсировала «бюджетный» кроссовер Zhiyin: несколько месяцев назад китайцы показали экстерьер новинки, а теперь на «шпионских» снимках «засветился» и ее интерьер.

Благодаря фотографиям, опубликованным в китайских СМИ, мы узнали, что Voyah Zhiyin сможет похвастать «узкой» панелью приборов, проекционным экраном, мультифункциональным рулем с сенсорными органами управления, а также камерой для наблюдения за пассажирами на втором ряду. Разумеется, будут у новичка и другие опции. Но какие именно, представители Voyah, очевидно, расскажут позже.

Что касается дизайна кузова, то он выдержан в фирменной стилистике Voyah. Из особенностей Zhiyin можно отметить двухэтажные фары и массивную подштамповку в переднем бампере под светящийся логотип. Длина кроссовера составляет 4725 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1653 мм, а колесная база — 2900 мм. То есть новинка станет самой компактной и, вероятно, доступной машиной в линейке марки.

Кроме того, Zhiyin станет первой моделью, предложенной исключительно в электрическом исполнении. Базовыми будут версии с электромоторами на 292 и 313 л.с., размещенными на задней оси, а флагманской — модификация с парой двигателей суммарной мощностью 435 «лошадей». Запас хода составит от 300 до 500 км, однако детальная информация о емкости батареи пока не раскрыта.

У себя на родине в Китае Voyah Zhiyin поступит в продажу до конца 2024 года. О планах официально вывести компактный кроссовер на российский рынок представители бренда еще не заявляли. Но если он у нас и появится, то точно не в ближайшие месяцы. Впрочем, «серый» рынок, молниеносно реагирующий на запуски новинок в Поднебесной, никто не отменял...