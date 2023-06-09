Первый среди «зеленых»: тест-драйв Voyah Free EV

Факт остается фактом: выбирать на российском авторынке не из чего. Точнее, есть, но лишь из продукции китайских брендов, о ряде которых доселе русский человек и слыхом не слыхивал. Западные марки помахали нам ручкой, а их места, причем во всех сегментах без исключения, стали занимать игроки из Поднебесной. Благо их продукция сильно прибавила в качестве, а вместе с тем и в цене.
С другой стороны, так было и во времена царствия европейского автопрома: хочешь достойный продукт — плати. А китайцы, надо признать, действительно совершили невероятный прыжок вперед. Скажем больше: по ряду показателей они даже заткнули за пояс поверивших в себя грандов мировой индустрии.
Своими технологиями и техническими решениями, задействованными при разработке новых автомобилей, азиаты буквально опережают будущее. Да так быстро, что не успеваешь доесть фунчозу — такую же вкусную, как продукция современного автопрома из КНР.
Любопытно, что даже богатеи, которые способны покупать все, что им вздумается в условиях любого, пусть и нескончаемого кризиса, уже не смотрят в сторону замусоливших глаза Porsche и прочих Mercedes-Benz, все чаще обращая внимание на что-то более экстравагантное. Как с точки зрения дизайна, так и в плане динамики и комфорта.
А уж поклонники Гринписа, пустившие корни на Рублевке, давно списали со счетов зарвавшуюся Tesla, заглядываясь на «электро» из Поднебесья, диктующего тренды и добавляющего понтов. Как раз для таких клиентов и создана новейшая игрушка в виде кроссовера Voyah Free, на который засматриваются от стар до млад, истекая слюной и ломая шейные позвонки. Каков же он, свежеиспеченный люкс из Китая?
Марка Voyah — плод творения головной компании Dongfeng, больше полувека занимающейся производством автомобилей. За это время азиаты определенно многому научились. Да, пусть дизайн Free отдаленно напоминает потуги художников Maserati и Porsche, но это не делает модель хуже. Скорее, наоборот. Китайцы взяли за основу лучшие мировые образцы, «разбавили» коктейль самобытностью и украсили его каскадом высоких технологий. Итог — кроссовер выглядит покруче, чем Пенелопа Крус на пике своей славы, а своим убранством и вовсе вызывает изумление.
Ожидаемо все создано по канонам «дорого-богато», отдельной похвалы заслуживает выезжающая из торпедо фронтальная панель. Да-да, метровая конструкция с соединенными воедино тремя графическими дисплеями поднимается вверх по первому требованию, вызывая вау-эффект. Правда, никакой практической пользы подобная трансформация не несет.
А еще из инноваций — самая большая панорамная крыша в классе, способная затемняться, уменьшая прозрачность в зависимости от предпочтений обитателей салона. Полагаем, что про мягкую обивку дверных карманов, которой порой не могут похвалиться западные «премиалы», а также возможность делать селфи на салонную камеру и петь песни в караоке можно даже не рассказывать. Впрочем, рассказали — не удержались.
Кроме того, водитель может наблюдать за пассажирами галерки посредством видеокамер, а следить за дорогой с помощью обилия лидаров и сенсоров, включая систему ночного видения. Последняя, к слову, и в светлое время суток окажется полезной при деликатных маневрах на парковке. Картинка тут не только подсвечивается, но и существенно расширяет угол обзора.
Кстати, Voyah Free может припарковать себя и сам, а заодно и отрулить в случае возникновения опасности на проезжей части, не говоря уже о способности автоматически ускоряться, тормозить и держаться в полосе следования.
Впрочем, не все так гладко в китайском королевстве. К примеру, пассажиры заднего ряда лишены индивидуальной зоны климат-контроля, а диван — вентиляции и подогрева. Да и троим седокам здесь будет довольно тесно. Идеальная посадка положена лишь двоим. Максимум — паре взрослых и одному подростку. При этом габариты Voyah Free весьма внушительные: 4905х1950х1645 мм, а колесная база даже больше, чем у Porsche Cayenne. Но размеры не добавили пространства на втором ряду, как и не наделили вместимостью багажный отсек, чей объем оказался довольно скромным по меркам класса — 560 литров. Что ж, нет худа без добра.
Как же едет этот полноприводный гаджет на колесах? Движением Free обязан дуэту электромоторов суммарной мощностью 488 сил и 750 Нм тяги. Движки «стимулирует» к работе 106-киловатная батарея с терморегуляцией, позволяющей подогревать и охлаждать накопитель в зависимости от климатических условий за бортом.
С таким арсеналом кроссовер массой под 2400 килограммов разменивает первую «сотку» за 4,7 секунды — быстро, задорно и бесшумно. Причем резвому старту с места сопутствует приятный удар сиденьем по спине, которая от столь невероятной динамики мгновенно покрывается испариной. Руль, желанно прилипая к рукам, заводит Voyah Free в повороты без раскачки и кренов. Обратная связь такая же молниеносная, как реакции посетителей стрип-клуба на выступления танцовщиц.
Пневмоподвеска чутко нивелирует изъяны дорожного полотна, при необходимости меняя клиренс от 113 до 213 мм. Пожалуй, лишь поперечные волны асфальта остаются для ходовой самыми неприятными испытаниями.
На одной зарядке кроссовер способен преодолеть без малого 500 километров пути. Естественно, заявленное расстояние рискует быстро уменьшиться с учетом заторов, неприличного похолодания и задействованных энергопотребителей.
Что касается времени, требуемого для пополнения уровня заряда, то при «заправке» постоянным током до 80% батарея заполнится за 30—40 минут. А вот переменный ток «забьет» аккумулятор за 10—12 часов. Главное, чтобы была сама зарядка. Впрочем, владельцы электрокаров сей вопрос решают совместно с покупкой машины, устанавливая терминалы и в офисе, и дома. Но поездки на дальние расстояния продумывают заранее, дабы трип не закончился вызовом эвакуатора и непредвиденным ночлегом.
Да, зарядная инфраструктура в нашей стране — явление такое же редкое, как девушки за рулем такси. Скажем больше: спустя два года после открытия ЦКАД в Подмосковье, там до сих пор не появились и традиционные АЗС, что уж говорить про «зарядники» для электромобилей. Про региональные трассы и вовсе умолчим.
Между тем, сей фактор не мешает богатеньким толстосумам охотно расставаться с 9 000 000 рублей на покупку неординарного и динамичного Voya Free EV. Причем владельцев этой модели с каждым месяцем становится все больше. Судите сами: спустя пару кварталов после выхода на рынок марка сумела попасть в ТОП−5 премиальных брендов, представленных на российском рынке, и оказалась первой среди «зеленых» с китайской родословной. Что ж, ждем очередного повышения тарифов на электроэнергию.