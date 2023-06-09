Первый среди «зеленых»: тест-драйв Voyah Free EV

Факт остается фактом: выбирать на российском авторынке не из чего. Точнее, есть, но лишь из продукции китайских брендов, о ряде которых доселе русский человек и слыхом не слыхивал. Западные марки помахали нам ручкой, а их места, причем во всех сегментах без исключения, стали занимать игроки из Поднебесной. Благо их продукция сильно прибавила в качестве, а вместе с тем и в цене.

С другой стороны, так было и во времена царствия европейского автопрома: хочешь достойный продукт — плати. А китайцы, надо признать, действительно совершили невероятный прыжок вперед. Скажем больше: по ряду показателей они даже заткнули за пояс поверивших в себя грандов мировой индустрии.

Своими технологиями и техническими решениями, задействованными при разработке новых автомобилей, азиаты буквально опережают будущее. Да так быстро, что не успеваешь доесть фунчозу — такую же вкусную, как продукция современного автопрома из КНР.

Любопытно, что даже богатеи, которые способны покупать все, что им вздумается в условиях любого, пусть и нескончаемого кризиса, уже не смотрят в сторону замусоливших глаза Porsche и прочих Mercedes-Benz, все чаще обращая внимание на что-то более экстравагантное. Как с точки зрения дизайна, так и в плане динамики и комфорта.

А уж поклонники Гринписа, пустившие корни на Рублевке, давно списали со счетов зарвавшуюся Tesla, заглядываясь на «электро» из Поднебесья, диктующего тренды и добавляющего понтов. Как раз для таких клиентов и создана новейшая игрушка в виде кроссовера Voyah Free, на который засматриваются от стар до млад, истекая слюной и ломая шейные позвонки. Каков же он, свежеиспеченный люкс из Китая?