Первый среди «зеленых»: тест-драйв Voyah Free EV

Фото производителя
Еще пару лет назад никто бы не подумал о том, что мы будем раскатывать на китайских автомобилях, еще и неприлично премиальных, да к тому же электрических. Времена изменились, и сегодня «электролюкс» из КНР уже не воспринимается, как нечто из разряда вон выходящее. Но удивление по-прежнему вызывает. Очередной тому пример — амбициозный кроссовер Voyah Free EV.
Вячеслав Василенко

Факт остается фактом: выбирать на российском авторынке не из чего. Точнее, есть, но лишь из продукции китайских брендов, о ряде которых доселе русский человек и слыхом не слыхивал. Западные марки помахали нам ручкой, а их места, причем во всех сегментах без исключения, стали занимать игроки из Поднебесной. Благо их продукция сильно прибавила в качестве, а вместе с тем и в цене.

С другой стороны, так было и во времена царствия европейского автопрома: хочешь достойный продукт — плати. А китайцы, надо признать, действительно совершили невероятный прыжок вперед. Скажем больше: по ряду показателей они даже заткнули за пояс поверивших в себя грандов мировой индустрии.

Своими технологиями и техническими решениями, задействованными при разработке новых автомобилей, азиаты буквально опережают будущее. Да так быстро, что не успеваешь доесть фунчозу — такую же вкусную, как продукция современного автопрома из КНР.

Любопытно, что даже богатеи, которые способны покупать все, что им вздумается в условиях любого, пусть и нескончаемого кризиса, уже не смотрят в сторону замусоливших глаза Porsche и прочих Mercedes-Benz, все чаще обращая внимание на что-то более экстравагантное. Как с точки зрения дизайна, так и в плане динамики и комфорта.

А уж поклонники Гринписа, пустившие корни на Рублевке, давно списали со счетов зарвавшуюся Tesla, заглядываясь на «электро» из Поднебесья, диктующего тренды и добавляющего понтов. Как раз для таких клиентов и создана новейшая игрушка в виде кроссовера Voyah Free, на который засматриваются от стар до млад, истекая слюной и ломая шейные позвонки. Каков же он, свежеиспеченный люкс из Китая?

Фото производителя

Марка Voyah — плод творения головной компании Dongfeng, больше полувека занимающейся производством автомобилей. За это время азиаты определенно многому научились. Да, пусть дизайн Free отдаленно напоминает потуги художников Maserati и Porsche, но это не делает модель хуже. Скорее, наоборот. Китайцы взяли за основу лучшие мировые образцы, «разбавили» коктейль самобытностью и украсили его каскадом высоких технологий. Итог — кроссовер выглядит покруче, чем Пенелопа Крус на пике своей славы, а своим убранством и вовсе вызывает изумление.

Ожидаемо все создано по канонам «дорого-богато», отдельной похвалы заслуживает выезжающая из торпедо фронтальная панель. Да-да, метровая конструкция с соединенными воедино тремя графическими дисплеями поднимается вверх по первому требованию, вызывая вау-эффект. Правда, никакой практической пользы подобная трансформация не несет.

А еще из инноваций — самая большая панорамная крыша в классе, способная затемняться, уменьшая прозрачность в зависимости от предпочтений обитателей салона. Полагаем, что про мягкую обивку дверных карманов, которой порой не могут похвалиться западные «премиалы», а также возможность делать селфи на салонную камеру и петь песни в караоке можно даже не рассказывать. Впрочем, рассказали — не удержались.

Фото производителя

Кроме того, водитель может наблюдать за пассажирами галерки посредством видеокамер, а следить за дорогой с помощью обилия лидаров и сенсоров, включая систему ночного видения. Последняя, к слову, и в светлое время суток окажется полезной при деликатных маневрах на парковке. Картинка тут не только подсвечивается, но и существенно расширяет угол обзора.

Кстати, Voyah Free может припарковать себя и сам, а заодно и отрулить в случае возникновения опасности на проезжей части, не говоря уже о способности автоматически ускоряться, тормозить и держаться в полосе следования.

Впрочем, не все так гладко в китайском королевстве. К примеру, пассажиры заднего ряда лишены индивидуальной зоны климат-контроля, а диван — вентиляции и подогрева. Да и троим седокам здесь будет довольно тесно. Идеальная посадка положена лишь двоим. Максимум — паре взрослых и одному подростку. При этом габариты Voyah Free весьма внушительные: 4905х1950х1645 мм, а колесная база даже больше, чем у Porsche Cayenne. Но размеры не добавили пространства на втором ряду, как и не наделили вместимостью багажный отсек, чей объем оказался довольно скромным по меркам класса — 560 литров. Что ж, нет худа без добра.

Фото производителя

Как же едет этот полноприводный гаджет на колесах? Движением Free обязан дуэту электромоторов суммарной мощностью 488 сил и 750 Нм тяги. Движки «стимулирует» к работе 106-киловатная батарея с терморегуляцией, позволяющей подогревать и охлаждать накопитель в зависимости от климатических условий за бортом.

С таким арсеналом кроссовер массой под 2400 килограммов разменивает первую «сотку» за 4,7 секунды — быстро, задорно и бесшумно. Причем резвому старту с места сопутствует приятный удар сиденьем по спине, которая от столь невероятной динамики мгновенно покрывается испариной. Руль, желанно прилипая к рукам, заводит Voyah Free в повороты без раскачки и кренов. Обратная связь такая же молниеносная, как реакции посетителей стрип-клуба на выступления танцовщиц.

Пневмоподвеска чутко нивелирует изъяны дорожного полотна, при необходимости меняя клиренс от 113 до 213 мм. Пожалуй, лишь поперечные волны асфальта остаются для ходовой самыми неприятными испытаниями.

  • Фото производителя
  • Фото производителя

На одной зарядке кроссовер способен преодолеть без малого 500 километров пути. Естественно, заявленное расстояние рискует быстро уменьшиться с учетом заторов, неприличного похолодания и задействованных энергопотребителей.

Что касается времени, требуемого для пополнения уровня заряда, то при «заправке» постоянным током до 80% батарея заполнится за 30—40 минут. А вот переменный ток «забьет» аккумулятор за 10—12 часов. Главное, чтобы была сама зарядка. Впрочем, владельцы электрокаров сей вопрос решают совместно с покупкой машины, устанавливая терминалы и в офисе, и дома. Но поездки на дальние расстояния продумывают заранее, дабы трип не закончился вызовом эвакуатора и непредвиденным ночлегом.

Да, зарядная инфраструктура в нашей стране — явление такое же редкое, как девушки за рулем такси. Скажем больше: спустя два года после открытия ЦКАД в Подмосковье, там до сих пор не появились и традиционные АЗС, что уж говорить про «зарядники» для электромобилей. Про региональные трассы и вовсе умолчим.

Между тем, сей фактор не мешает богатеньким толстосумам охотно расставаться с 9 000 000 рублей на покупку неординарного и динамичного Voya Free EV. Причем владельцев этой модели с каждым месяцем становится все больше. Судите сами: спустя пару кварталов после выхода на рынок марка сумела попасть в ТОП−5 премиальных брендов, представленных на российском рынке, и оказалась первой среди «зеленых» с китайской родословной. Что ж, ждем очередного повышения тарифов на электроэнергию.

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11 июня 2023
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