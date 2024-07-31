Дилеры прогнозируют дефицит и резкое повышение цен на машины Zeekr

Лидер российского рынка среди электромобилей — марка Zeekr — после введения ограничений на поставки машин вряд ли покинет нашу страну окончательно. Однако продавцы ожидают острую нехватку этих «электричек» и существенный рост их цен.

С торговцами «серыми» Zeekr пообщались редакторы Telegram-канал «Shot Проверка». И по их словам, имеющиеся запасы электромобилей исчерпаются уже к ноябрю. Введенный с 30 июня полный запрет продаж премиальных «электричек» в России поставки не остановит, но существенно увеличит сроки ожидания. А заодно — приведет к росту цен.

Так, игроки рынка прогнозируют, что кроссовер Zeekr X прибавит в цене минимум 400 тысяч рублей, седан Zeekr 001 — 550-600 тысяч, а минивэн Zeekr 009 станет дороже примерно на миллион.

Дополнительными затратами может обернуться «размораживание» бортовой мультимедиа — именно с помощью блокировки системы компания Zeekr решила бороться с «нелегальными» поставками своих машин в нашу страну. Но многие продавцы сомневаются, что это вообще возможно, а другие уверены, что найдутся способы примерно за 150 тысяч рублей перепрошивать информационно-развлекательный комплекс и возвращать ему функциональность.