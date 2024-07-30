Конец фальшивой эпохи: европейские автозаводы готовятся к массовым увольнениям

Стремительный рост популярности и массовости электромобилей оказался мощной маркетинговой историей, о которой когда-нибудь непременно напишут книги и обязательно снимут фильмы. Резко, «с места в карьер», заявив о себе, «электрички» начали покорять мир под эгидой «зеленой» энергетики и прочего «околоэкологичного» блефа, однако спектакль длился недолго.

Электрокары, электробусы и иные «электро», казалось бы, поставили жирный крест на перспективах двигателя внутреннего сгорания: «чистый транспорт» — экономичнее и экологичнее! Разве что стоит дороже, но ведь это же временно — нарастят автозаводы объемы, и пересядем всем миром на «аккумулятор». Однако взрывного роста популярности, который сопровождал всю новейшую историю электромобиля, не потянули разом все: ни энергосети, ни производители электроэнергии, ни государства.

Первоначальные льготы, вызывавшие скрежет зубов от зависти у обладателей обычных авто, начали повсеместно отменять, а сами «ощутимые привилегии» — проще говоря, экономия — испарились, как дым. В результате в первой половине 2024 года продажи «электричек» в Германии упали на 16,4%.

В целом в Германии все «очень хорошо»: согласно исследованию, проведенному агентством Horvath, 59% опрошенных автопроизводителей намерены сокращать численность персонала на немецких предприятиях. Причем 14% — существенно. Скажем, Volkswagen намерен выдворить сразу тысячу человек со своего завода в Цвиккау, аналогично планируют поступить Bosch и Continental. «То, что мы здесь производим — гомеопатия. Этого недостаточно, чтобы оправдать работу конвейера в две смены», — откровенно объявил председатель наблюдательного совета Ford Germany Гуннар Херманн.

Фото: globallookpress.com

Причины столь глухого пессимизма кроются в том, что продажи электромобилей не соответствуют ожиданиям, а без субсидий, как в США, они проигрывают конкуренцию обычным машинам: электричество на станциях стоит дорого, а самих ЭЗС — мало. Иными словами, без государственной поддержки «электрички» недееспособны и непривлекательны — ни с экономической, ни с прикладной точки зрения. Вот так новость, не правда ли?

А ведь мир еще не дошел до точки, когда нужно будет в экстренном порядке решать вопрос переработки батарей, с которой до сих пор нет никакой ясности. Нет и понимания — причем как в России, так и в благополучном европейском «саду» — что делать с изношенными элементами питания (теми, что, по идее, нужно как-то менять), а также с энергосетями. Последние к такой нагрузке, откровенно говоря, не готовы: в момент их разработки и установки дополнительные мощности на зарядку машин никто не закладывал, потому что и представить себе не мог.

Итого имеем клубок белых ниток, которые лезут из самой идеи частного электромобиля и уже полностью скрывают саму историю. Падение, видимо, будет звонким, сопровождающимся множеством откровений, скрытых подробностей и, с высокой долей вероятности, развенчанием мифа Илона Маска лично. Этого пока не знаем, но одно известно точно: ждать осталось недолго — сухие дрова сложены, розжиг и спички готовы.