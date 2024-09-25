LADA e-Largus встал на конвейер в Ижевске

Электрический «Ларгус» производят на площадке АВТОВАЗа в столице Удмуртии по полному циклу. Осуществляется полная сборка, включая сварку и окраску кузова. Уровень локализации автомобиля выше 50%. Тяговые батареи, системы управления и термостатирования разработаны и сделаны в России. До конца года АВТОВАЗ планирует выпустить несколько десятков LADA e-Largus, а дальнейший объем выпуска будет зависеть от спроса, инфраструктуры и поддержки властей.

Электрический «Ларгус» получил синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, развивающий пиковую мощность до 120 кВт. Разгон до «сотни» занимает 9,5 с, максимальная скорость — 145 км/ч. В моторном отсеке находится одна из тяговых батарей, вторая спрятана под полом. Это инженерное решение позволило сделать «электричку» более вместительной. В багажник пятиместной машины влезает 560 л груза, фургон может увезти 2540 л.

В семейство LADA e-Largus войдут автомобили разных версий. Они будут отличаться грузоподъемностью и получат разные батареи. Запас хода пассажирской модификации составит, по заявлению производителя, 420 км, грузопассажирской — от 320 км.

Полного прайс-листа для LADA e-Largus нет, но зато известна стоимость его базовой комплектации. На сегодняшний день это минимум 2,99 млн. рублей с учетом программы поддержки для покупателей электрокаров. Напомним, что буквально накануне обычный «Ларгус» стал доступнее на сотни тысяч рублей.