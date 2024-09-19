Цена седана LADA Aura превысит 3 000 000 рублей

Новый флагман марки будут производить на конвейере АВТОВАЗа в Тольятти. А до этого «Ауру» планируется немного доработать. При этом, как заявляет производитель, по комфорту пассажиров заднего ряда LADA Aura даже в нынешнем своем виде превосходит популярную Toyota Camry, которую многие считают эталоном в своем классе. Однако вряд ли это оправдывает цену, по которой машину планируют продавать.

Актуальную стоимость Aura назвал президент АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью РБК. Но тут требуется короткая предыстория. В июне 2023-го он говорил, что цена авто будет больше 2 млн. рублей, потом планка поднялась до 2,6 млн., а вот теперь г-н Соколов хочет предлагать всем желающим свой — цитата — «хороший, приемистый и современный седан» больше чем за 3 «ляма».

Правда, на АВТОВАЗе сейчас работают и над более дешевой, упрощенной версией LADA Aura, предназначенной для работы в такси. Такие автомобили получат аудиосистему и отделку интерьера попроще.

Напомним, что LADA Aura — седан, построенный на основе LADA Vesta. Новинка отличается от базовой модели оригинальными задними дверями и увеличенной на 250 мм колесной базой. Под капот установят 122-сильный мотор объемом 1,8 л, который будет сочетаться с бесступенчатой трансмиссией. «Ауру» позиционируют в том числе и как автомобиль для российских чиновников.