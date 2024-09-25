LADA Largus стал доступнее на сотни тысяч рублей

Если рассматривать покупку LADA Largus в кредит через определенный производителем банк по программе LADA Finance Plus, всем потенциальным клиентам предоставят скидку в размере 170 000 рублей. Отличия такого займа от традиционного заключаются в минимальной переплате и пониженной ставке. Размер первоначально взноса составит 0% от актуального ценника на «Ларгус». Кредит можно взять на срок от года до семи лет.

При необходимости предыдущее предложение суммируется с госпрограммой льготного автокредитования. Она, напомним, доступна участникам СВО и членам их семей, а также сотрудникам государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения. Кроме того, программа распространяется на людей с ограниченными возможностями, позволяя всем названным категориям покупателей приобрести LADA Largus на 20% дешевле.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в продажу поступит семиместная версия LADA Largus.