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LADA Largus стал доступнее на сотни тысяч рублей

АВТОВАЗ обозначил размер максимальной скидки на модель

Благодаря новой специальной программе, при покупке «Ларгуса» можно сэкономить 470 000 рублей. Такая сумма складывается из нескольких предложений производителя.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение LADA Largus стал доступнее на сотни тысяч рублей

Если рассматривать покупку LADA Largus в кредит через определенный производителем банк по программе LADA Finance Plus, всем потенциальным клиентам предоставят скидку в размере 170 000 рублей. Отличия такого займа от традиционного заключаются в минимальной переплате и пониженной ставке. Размер первоначально взноса составит 0% от актуального ценника на «Ларгус». Кредит можно взять на срок от года до семи лет.

При необходимости предыдущее предложение суммируется с госпрограммой льготного автокредитования. Она, напомним, доступна участникам СВО и членам их семей, а также сотрудникам государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения. Кроме того, программа распространяется на людей с ограниченными возможностями, позволяя всем названным категориям покупателей приобрести LADA Largus на 20% дешевле.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в продажу поступит семиместная версия LADA Largus.

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