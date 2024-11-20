В России зарегистрировали экстерьер перспективного электрокроссовера

Фирма Umatex («Юматекс»), являющаяся крупнейшим в нашей стране производителем углеродного волокна, зарегистрировала дизайн перспективного кроссовера на электротяге. Облик автомобиля создал Роман Войт, патентные изображения выложили в Сеть. Судя по всему, новинка относится к проекту Voyt — отечественному «зеленому» автобренду, который принадлежит госкорпорации Росатом.

Это сделала компания, которой владеет Росатом

Изображения перспективного электрического SUV опубликовал телеграм-канал «Автопоток». В рамках проекта Voyt Росатом построил полноразмерный макет семейного кроссовера. Что интересно, его нигде не выставляли, но «засветили» в феврале на Дне открытых дверей в МИСИС перед абитуриентами и студентами.

Voyt — торговая марка, которую Росатом зарегистрировал по классу автомобилей. В марте под эгидой свежеиспеченного бренда госкорпорация показала проект унифицированной линейки электрокаров. В том числе макет с кузовом типа «фургон» и модель шасси с хребтовой рамой.

Бренд Voyt оформлен на уже упомянутую компанию «Юматекс», которая для нужд оборонки и авиастроения ранее занималась только производством углеволокна.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, зачем России понадобился автобренд Voyt.