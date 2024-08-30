Voyt вам, а не машины: зачем России нужен очередной сомнительный автобренд

Вы еще не в курсе? Россия обзавелась новым отечественным автомобильным брендом. Точнее, не Россия, а госкорпорация «Росатом», которая зарегистрировала торговую марку Voyt. Портал «АвтоВзгляд», всегда испытывавший определенное недоверие к повальному увлечению электромобилями, и на этот раз пребывает в недоумении.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», известный поставщик всякого рода инсайдерской и непроверенной информации, «Росатом» зарегистрировал торговую марку Voyt, под которой еще в марте был представлен проект унифицированной линейки «электричек», модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон».

ЗАКОННЫЙ ВОПРОС

До сих пор обнародованы лишь «хотелки» создателей новой марки. Так, кузов предполагается производить из композитных материалов, а батарея емкостью 32 кВт. ч обеспечит, вероятно, пробег до 300 км. Но это неточно. Казалось бы, говорить тут не о чем в прямом смысле этого слова, поскольку от реального воплощения этот проект весьма и весьма далек. Собственно говоря, его путь еще и не начался: до сих пор из чего-либо осязаемого создан только полноразмерный макет семейного кроссовера с авторским дизайном от Романа Войта.

Возникает, конечно, законный вопрос — чем так велик дизайнер Войт, что его именем решили назвать целый автомобильный бренд? До сих пор он отметился разве что работой в неоднозначном проекте Marussia Motors. Неужели тем, что создал дизайн макета, который стопроцентно не пойдет в серию, ибо такова судьба всех дизайн-проектов? Да и будет ли серия — тоже проблема еще та.

Фото Автопоток / t.me

Впрочем, это дело десятое — решила госконтора увековечить имя Войта, значит были на то у нее причины. Гораздо большее отторжение вызывает неистребимое стремление наших чиновников рядиться в западные одежды, невзирая ни на что.

Казалось бы, «Росатом» находится на переднем крае борьбы с этим самым Западом, кует оружие для нашей армии. Да и оформлена торговая марка Voyt на фирму «Юматекс», занимающуюся исключительно производством углеволокна для нужд оборонки и авиастроения.

Но впитанное с молоком матери пресмыкательство дает о себе знать — Voyt и никак иначе, хотя товар, ежели он все-таки сподобится увидеть свет, предназначен исключительно для отечественного покупателя. Пламенный привет возрожденному бренду Volga...

ЖАЖДА ВЛОЖЕНИЯ

На мой взгляд, погоня практически за любыми западными девиациями должна быть запрещена на законодательном уровне — как это сделано с девиациями сексуальными. Но, хихикая над дуростью «загнивающего», мы сами, тем не менее, радостно подхватываем насаждаемые им в его собственных интересах тренды. Конечно, в первую очередь подразумеваются электромобили и «зеленая энергетика» вопреки разуму.

Фото globallookpress.com

Чем так зацепили наших чиновников «экологически чистые» электрокары, которые и не экологически чистые, и совершенно не подходят нашему климату — загадка. Но вопреки мизерным продажам именно вокруг них уже который год крутится начальственная мысль.

«Росатом» вообще хочет быть впереди всех на этом поприще. Он уже загнал 6,2 млрд. рублей в проект компании «КАМА», из которого никак не вылупится заявленный электромобиль «Атом», зависший (видимо, навечно) на стадии выставочного макета. А кому какое дело? Контора-то государственная, деньги-то бюджетные.

Сейчас «Росатом» жаждет вложиться в совсем собственный проект, предположительно с такими же шансами на успех, как и у «Атома». Андрей Кутепов, глава экономического комитета Совета Федерации, считает, что цена разработки одной автомобильной платформы составляет от 90 до 180 млрд. рублей.

Действительно, не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? Других проектов для вложения средств во время спецоперации, по всей вероятности, у нас ведь нет. Я совсем не считаю, что во время интенсивных военных действий надо напрочь забыть о развитии гражданской промышленности. Но выбрасывать миллиарды на откровенно безнадежное дело — это совсем не дело.