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Почему владеть «электричкой» скоро станет выгоднее, чем классически авто

За счет чего могут снизиться расходы на содержание электромобиля

Западные инвестбанки часто отмечаются своими оценками дальнейшего развития различных отраслей производства, включая автомобильное: инвестиционные стратегии крупного бизнеса не могут строиться на пустом месте. И вот Goldman Sachs выдал новый прогноз, касающийся перспектив производства «электричек». Российские эксперты оценили это исследование.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Почему владеть «электричкой» скоро станет выгоднее, чем классически авто

Стоимость владения электромобилем уже в ближайшие годы сравняется с издержками, которые несет собственник классического авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), подсчитали специалисты Goldman Sachs. Произойдет это, как полагают в одном из ведущих американских инвестбанков, в первую очередь за счет существенного удешевления аккумуляторных батарей, примерно вдвое, к 2026 году.

Заметим, это далеко не первый подобный прогноз подобного рода. Так, в конце 2022-го американская Financial Times утверждала, что стоимость владения электрокаром и машиной с ДВС уже практически сравнялись. А еще раньше, в первой половине 2019-го, другая аналитическая структура в США, The Boston Consulting Group (BCG), прогнозировала, что эти параметры «могут сравняться не позднее 2022 года». Иными словами, на Западе уже не один год то и дело раздаются громкие заявления о значительном сокращении стоимости «электричек» вообще, безотносительно того или иного региона мира.

Несомненно, будущее за электромобилями, убежден член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов. Но сегодня, как и сто лет назад, их развитие сдерживает проблема хранения запаса энергии. Научно-технический прогресс в этом вопросе продвинулся довольно далеко, однако так и не приблизился к показателям, которых достигли ДВС, замечает эксперт.

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— Конструкция силового агрегата и всей трансмиссии электрокара, а также его система управления и безопасности значительно проще, чем в случае с классическим авто, — напоминает Якимов. — Сохраняется проблема с аккумуляторной батареей «электрички» — ее стоимостью, долговечностью и сложностями утилизации.

Но с точки зрения законов физики нет препятствий для совершенствования хранения энергии в объеме аккумуляторной батареи. Ограничения касаются только химических технологий получения энергии, что, впрочем, тоже решаемо. И уплотнение энергии, и получение новых химических технологий — лишь вопрос времени, — резюмирует эксперт.

С увеличением емкости и качества АКБ срок службы и дальность хода электрокаров будут расти, соглашается генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов. Эти факторы сократят эксплуатационные расходы. А с удешевлением производства батарей снизится и общая стоимость владения машиной, добавляет он. Но если издержки владения электромобилем и топливным авто сравняются в отдельных регионах к 2026 году, то для российского рынка такая перспектива будет зависеть от дополнительных факторов.

Необходимо понимать, поясняет эксперт, что «электрички» в России пока не пользуются таким спросом, каким способны «похвастать» классические авто. Отсутствие на отечественном рынке официальных дилерских центров многих популярных марок, таможенные пошлины, повышение ставок утильсбора — все это отражается на прайсах многих авто, включая электромобили, которые и так зачастую дороже обычных машин.

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globallookpress.com

Тем не менее, уже сегодня владелец «зеленой» машины может ощутить некоторую выгоду благодаря меньшим расходам на техобслуживание, уверен г-н Мазов. При этом к 2026-му в России увеличится количество и качество зарядной инфраструктуры.

Что заметно расширит круг пользователей, которые смогут комфортно ездить на электромобилях и в черте города, и за его пределами. А это, в свою очередь, станет дополнительным стимулом к популяризации электрокаров. Впрочем, важную роль будут играть госсубсидии и поддержка инициатив, направленных на электрификацию транспортной сети, добавляет эксперт.

Таким образом, к очередному прогнозу западного инвестбанка, пусть и весьма авторитетного, можно относиться скептически. Однако надо признать: спрос на электрокары в России пока существенно далек от тех показателей, которые демонстрируют классические авто с ДВС. И очевидно, что эта ситуация едва ли изменится, если среднестатистическому покупателю в нашей стране будет по-прежнему выгоднее обзавестись привычным классическим авто. Но разрешение этой проблемы в обозримом будущем, вне всяких сомнений, станет очень полезным фактором для российского рынка.

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