Почему владеть «электричкой» скоро станет выгоднее, чем классически авто

Западные инвестбанки часто отмечаются своими оценками дальнейшего развития различных отраслей производства, включая автомобильное: инвестиционные стратегии крупного бизнеса не могут строиться на пустом месте. И вот Goldman Sachs выдал новый прогноз, касающийся перспектив производства «электричек». Российские эксперты оценили это исследование.

Стоимость владения электромобилем уже в ближайшие годы сравняется с издержками, которые несет собственник классического авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), подсчитали специалисты Goldman Sachs. Произойдет это, как полагают в одном из ведущих американских инвестбанков, в первую очередь за счет существенного удешевления аккумуляторных батарей, примерно вдвое, к 2026 году.

Заметим, это далеко не первый подобный прогноз подобного рода. Так, в конце 2022-го американская Financial Times утверждала, что стоимость владения электрокаром и машиной с ДВС уже практически сравнялись. А еще раньше, в первой половине 2019-го, другая аналитическая структура в США, The Boston Consulting Group (BCG), прогнозировала, что эти параметры «могут сравняться не позднее 2022 года». Иными словами, на Западе уже не один год то и дело раздаются громкие заявления о значительном сокращении стоимости «электричек» вообще, безотносительно того или иного региона мира.

Несомненно, будущее за электромобилями, убежден член общественного совета при Ространснадзоре Михаил Якимов. Но сегодня, как и сто лет назад, их развитие сдерживает проблема хранения запаса энергии. Научно-технический прогресс в этом вопросе продвинулся довольно далеко, однако так и не приблизился к показателям, которых достигли ДВС, замечает эксперт.

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— Конструкция силового агрегата и всей трансмиссии электрокара, а также его система управления и безопасности значительно проще, чем в случае с классическим авто, — напоминает Якимов. — Сохраняется проблема с аккумуляторной батареей «электрички» — ее стоимостью, долговечностью и сложностями утилизации.

Но с точки зрения законов физики нет препятствий для совершенствования хранения энергии в объеме аккумуляторной батареи. Ограничения касаются только химических технологий получения энергии, что, впрочем, тоже решаемо. И уплотнение энергии, и получение новых химических технологий — лишь вопрос времени, — резюмирует эксперт.

С увеличением емкости и качества АКБ срок службы и дальность хода электрокаров будут расти, соглашается генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов. Эти факторы сократят эксплуатационные расходы. А с удешевлением производства батарей снизится и общая стоимость владения машиной, добавляет он. Но если издержки владения электромобилем и топливным авто сравняются в отдельных регионах к 2026 году, то для российского рынка такая перспектива будет зависеть от дополнительных факторов.

Необходимо понимать, поясняет эксперт, что «электрички» в России пока не пользуются таким спросом, каким способны «похвастать» классические авто. Отсутствие на отечественном рынке официальных дилерских центров многих популярных марок, таможенные пошлины, повышение ставок утильсбора — все это отражается на прайсах многих авто, включая электромобили, которые и так зачастую дороже обычных машин.

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Тем не менее, уже сегодня владелец «зеленой» машины может ощутить некоторую выгоду благодаря меньшим расходам на техобслуживание, уверен г-н Мазов. При этом к 2026-му в России увеличится количество и качество зарядной инфраструктуры.

Что заметно расширит круг пользователей, которые смогут комфортно ездить на электромобилях и в черте города, и за его пределами. А это, в свою очередь, станет дополнительным стимулом к популяризации электрокаров. Впрочем, важную роль будут играть госсубсидии и поддержка инициатив, направленных на электрификацию транспортной сети, добавляет эксперт.

Таким образом, к очередному прогнозу западного инвестбанка, пусть и весьма авторитетного, можно относиться скептически. Однако надо признать: спрос на электрокары в России пока существенно далек от тех показателей, которые демонстрируют классические авто с ДВС. И очевидно, что эта ситуация едва ли изменится, если среднестатистическому покупателю в нашей стране будет по-прежнему выгоднее обзавестись привычным классическим авто. Но разрешение этой проблемы в обозримом будущем, вне всяких сомнений, станет очень полезным фактором для российского рынка.