Европейская дискриминация: почему в Европе обвалились продажи Tesla

Продажи американских электромобилей летят по отвесной траектории вниз во всех странах Европы: все стрелки красные. Даже истинные поклонники «здорового электричества» из скандинавских стран показали чудовищное падение: -46% в Швеции и -40% в Норвегии в сравнении январь'24-январь'25. Что произошло с американским «электрическим» брендом №1 и как это связано с политикой? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Бизнес Илона Маска, ближайшего сторонника Трампа и одного из ключевых игроков в мире электромобилей, терпит феноменальные проблемы в Европе: продажи в Испании снизились на 75%, во Франции — на 63%, в Германии — на 59%. Динамика продаж январь к январю — строго отрицательная на всех европейских рынках, проценты падения — двухзначные. Закончилась эпоха «электричек»? Так им, проклятым янки? Даешь BYD и всю китайскую рать? В каждом из вопросов доля правды, конечно, есть, но только доля. Давайте разбираться.

Во-первых, эпоха электромобилей и ее долгожданное окончание. Нет сомнений, что машина на батарейках выглядит куда привлекательнее, если есть госдотации: как на покупку, так и на содержание, читай, заправку. Тут и долгий простой «на привязи» можно потерпеть, если это приятно для кошелька.

Однако европейские государства доплачивать за экологию себе позволить уже не могут, поэтому «подачки» свернули, что, конечно, нанесло удар по продажам. Не столь сокрушительный, как кажется, но нанесло. Во-вторых, «проклятыми» американцы для европейцев стали совсем недавно, недели не прошло, а мы обсуждаем январь: Джо Байден еще президент, никаких тарифов и пошлин, «весь мир с бывшей УССР». Так что идеологические противостояния тут не применимы.

А вот третий пункт вполне актуален: китайские да и европейские электрокары действительно выглядят не просто конкурентоспособными, но и куда привлекательнее Tesla. Простой пример — братская наша Белоруссия, где все поклонники электричества давно пересели с «Теслы» на BYD: «китаец» лучше собран, технологичнее да и дешевле. Так что «поднебесная» экспансия на европейские рынки — вполне себе явление, а не выдумки пропагандистов.

Впрочем, это все «бантики», которые теряются на фоне другого, куда более важного фактора, который по факту закрывает вопрос электромобиля для европейского потребителя: 120 рублей, если на наши деньги, за киловатт. Иными словами, «электричку» стало не только долго, но и дорого заправлять.

Бензиновые и дизельные машины — просто дешевле в содержании. Поэтому продажи новых электромобилей и обвалились повсеместно: их уже не выгодно покупать. А на фоне кошелька теряются рассказы об экологии даже самых оголтелых противников ДВС. Никогда такого не было, и вот опять: личные деньги зарешали.