«Зеленый» штиль: падение продаж электромобилей не останавливает их экспансию в РФ

Продажи новых электромобилей в стране падают куда стремительнее, чем привычных машин на ДВС. Так, если за два первых месяца прошлого года своих хозяев нашли 1274 «электрички», то за аналогичный период года нынешнего — только 612. Иными словами, рынок электрокаров просел почти на 70 процентов, в то время как реализация всех легковых автомобилей в стране снизилась за это время только на 11,1%. Однако несмотря на столь удручающие результаты, число официально представленных в России «зеленых» марок и моделей растет! На что рассчитывают их производители, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Хотя сразу отметим, что ситуация в этом сегменте весьма неоднозначна, и на нее влияет чуть больше факторов, чем на продажи традиционных транспортных средств. Это, кстати сказать, хорошо видно на примере ТОП-5 самых востребованных у нас электрических брендов: Zeekr, Evolute, Avatr, «Москвич» и Ora.

Так вот в феврале 2025-го по сравнению с февралем 2024 продажи первого снизились с 985 единиц до 200; второго — с 168 до 73, четвертого — с 107 до 37. И это при том, что Evolute со своей моделью i-Pro является самым бюджетным предложением на рынке (от 2,85 млн руб.), а москвичевский 3e (от 4,1 млн руб.) активно закупают для нужд разных своих структур столичные власти.

Зато реализация Avatr поднялась с 67 до 81 штуки (прайсы на модель 11 колеблются в диапазоне 6,95-7,5 млн руб.), а у Ora (за «малышку» просят от 3,5 млн руб.) — c 8 до 45. Ничего себе рост в кризисные-то времена! В чем секрет всех эти падений и взлетов?

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Фиаско «Зикра» можно объяснить, в том числе, отсутствием официальных продаж и периодически возникающими проблемами в эксплуатации и обслуживании. Кроме того, потенциальные покупатели наверняка оценили тот факт, что машины прямого конкурента этой марки — Avatr — в начале этого года стали продаваться у нас официально. И если не сразу побежали за ними в автосалоны, изменив «серым» Zeekr, то наверняка задумались об этом. Тем более, что линейка этого бренда скоро пополнится еще двумя моделями.

А вот успех «Оры», если честно, логическому объяснению не поддается. Тут, наверное, покупателями двигали чистые эмоции, поскольку спокойно пройти мимо этой миниатюрной красотки действительно невозможно. И если решение о покупке электрокара для, скажем, супруги состоятельного господина однажды было принято, то и реализовалось именно в этой модели, особенно на фоне падающего рубля.

Впрочем, заметим, сегодня покупка любого электрокара в России — это, по большей части, почти всегда тот самый эмоциональный выбор (или — понты, если хотите). И их продажи никогда не будут у нас высокими. Но тогда зачем в эту историю ввязываются сами производители и подписываются под нее автодилеры?

А ведь ввязываются нешуточно — скоро и тот же Zeekr откроет у нас официальную дистрибуцию, и сильно тормозящий Exlantix вот-вот начнет продажи, да и ряд других чисто электрических марок со всей серьезностью смотрят в нашу сторону. О причинах этого интереса, как и реальных перспективах электромобилей в России, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.