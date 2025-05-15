Электрический лифтбэк Forthing S7 официально приедет в Россию

Forthing планирует начать «белые» продажи заднеприводного лифтбэка S7 в нашей стране в середине лета 2025 года. Демонстрационный экземпляр уже добрался до дилерского шоу-рума в Новосибирске.

Руководитель Forthing Fan Club Иван Громов рассказал телеграм-каналу «Автопоток», что на данный момент «семерка» проходит сертификационные тесты, чтобы получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) отечественного образца. Разрешительные документы на S7 должны выдать 30 июня, после чего запланирован старт официальной реализации на территории России.

Forthing S7 оснащается 218-сильным электродвигателем, установленным на задней оси. Силовая установка обеспечивает 310 Нм тяги. На разгон до «сотни» пятидверка тратит 6,7 секунды. Емкость тяговой батареи составляет 56,8 кВтч. На одной зарядке «китаец» способен проехать 555 км.

Габариты — 4935х1915х1495 мм при колесной базе 2915 мм. Модель обладает выдающейся аэродинамикой. В салоне расположены 8,8-дюймовая приборная панель и мультимедийный комплекс с 15,6-дюймовой диагональю экрана. Количество физических кнопок сведено к минимуму.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи кроссовера Forthing T5.