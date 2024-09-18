В России стартовали продажи кроссовера Forthing T5

Главной особенностью Forthing T5 считается силовая установка. Под капотом автомобиля стоит 144-сильный турбомотор объемом 1,5 л, созданный по технологии Mitsubishi. Крутящий момент достигает 215 Нм. За переключением передач отвечает шестиступенчатый «автомат».

Компактный SUV является одним из самых доступных в классе

Габариты T5 — 4545х1825х1750 мм, дизайном занимались специалисты итальянской студии Pininfarina. Размер колесной базы (2720 мм) позволил производителям сделать хороший запас пространства для пассажиров второго ряда. Его сидения складываются в соотношении 6/4. В результате освобождается 1560 литров, которые можно загрузить полностью, если не хватает 515-литрового багажного отделения. Кстати, его дверь оборудована электроприводом.

Салон украшает атмосферная подсветка. Мультимедийная система Forthing T5 с крупным экраном полностью русифицирована. Для обивки сидений использовали экокожу, передний ряд обогревается. В оснащение также включены задний парктроник, камера заднего вида, полдюжины динамиков. Водитель может рассчитывать на бесключевой доступ и набор активных электронных ассистентов, встроенный видеорегистратор.

Forthing T5 пока продается в единственной комплектации Ixen. Начальная стоимость кроссовера ­- 1 950 000 рублей. Автомобиль собирают на калининградском «Автоторе».