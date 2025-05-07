Пустое место: зачем столице понадобилось в три раза больше зарядок для электрокаров

Заметно увеличить в Москве долю парковочных мест, оснащенных зарядками для электротранспорта, намерены столичные власти. К 2027 году этот показатель планируется повысить аж в три раза по сравнению с 2025-ым — с 5% до 15%. Причем итог нынешнего года, судя по всему, это тоже пока лишь цель. Но «для устойчивого развития зарядной инфраструктуры в Москве необходимо установить около 30 000 электрозарядных станций», говорится на официальном портале мэра Москвы. Зачем и кому эта бессмысленная затея нужна, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Признаться, кажущиеся несущественными с точки зрения абсолютных величин, эти цифры, вне всяких сомнений, все равно вызывают сильное недоумение. Прежде всего возникает вопрос, из чего исходили столичные чиновники, рассчитывая необходимое количество ЭАЗС для передвигающихся по Москве «электричек».

Ни на сайте мэра, ни в других источниках, озвучивших амбициозные «электромобильные» планы, нет и намека на какие-либо показатели реального спроса на зарядные станции у граждан, не говоря уже про спрос на сами электрокары. Нет и указаний на соответствующие прогнозы, даже если иметь ввиду итоги продаж электрокаров в Первопрестольной в прошлом и нынешнем годах, не говоря уже про 2027-й. Между тем, во всем столичном регионе (Москва и Подмосковье) на начало этого года зарегистрировано всего 21 700 «чистых» электромобилей и 21 100 гибридных.

Фото: globallookpress.com

То есть совсем не ясно, в какой мере востребованы зарядки для электромобилей в Москве сегодня и как эта ситуация изменится через год-два. И дело даже не в тех мощных вызовах, которые нынче стоят перед авторынком России, явно пребывающим в стагнации. В нашей стране откровенно слабый, если сравнивать с Китаем или Евросоюзом, спрос на «электрички».

И не факт, что даже сравнительно более ощутимая доля этих машин в столичном регионе потребует увеличения числа зарядных станций втрое за пару лет. Скорее всего, вся затея основана именно на стремлении простимулировать интерес к электрокарам и гибридам, нежели на желании пойти навстречу объективным потребностям жителей Москвы.

Правда, есть один важный момент, способный нивелировать этот казус. Вполне вероятно, что, прикидывая количество парковочных мест, чиновники (вероятнее всего — в лице Дептранса Москвы), исходили из «бумажных чисел». То есть не из реального числа машино-мест, которые требуются горожанам, а из «списочного».

Фото: globallookpress.com

Чтобы понимать, о чем речь, достаточно вспомнить недавний скандал, разразившийся в столичном районе Ново-Переделкино: о планах сократить в разы количество парковок вокруг шести домов построенного в 1988 году микрорайона сообщал не только портал «АвтоВзгляд». Проблему заметили многие, включая телеканал «Россия 1». Смысл в том, что управа района пытается реализовать пилотный проект «Двор без машин» там, где он, по идее, вообще не применим, учитывая, что предназначен для новостроек.

Любопытно, что, подводя основу под эти «благие намерения», районные чиновники сослались на наличие по документам всего лишь «не менее 479» (что бы это ни значило) машино-мест вокруг шести многоэтажных домов (хотя в реальности вокруг них каждый вечер паркуются свыше тысячи авто, а общее число квартир в этих многоэтажках превышает 1700).

Иными словами, переживать не стоит: ну увеличат количество «зарядок» для «электричек» в Москве в три раза. Ну будет половина из них (если не больше) пустовать. Зато появятся «компенсирующие парковки» вместо обычных, ускоренными темпами ликвидируемых столичным Дептрансом. Не будут же посреди ночи принудительно эвакуировать машину с бензобаком, сиротливо притулившуюся на зарядной станции, которая используется по прямому назначению раз в неделю...

Или все-таки будут?