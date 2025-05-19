Nissan раскрыл новые подробности о кроссовере Juke третьего поколения

В третьем поколении «Джук» кардинально изменит свой привычный облик, сохранив при этом фирменный авангард в стиле, всегда делившем аудиторию на ярых поклонников и таких же ярых критиков. Также кроссовер перейдет на полностью электрическую платформу.

Как сообщает портал Carscoops, дизайн нового Juke станет более угловатым, с ниспадающей линией крыши и сложными гранями кузова, напоминающими концепт Hyper Punk, представленный в 2023 году. И хотя серийная версия окажется намного сдержаннее прототипа, она унаследует яркие детали прошлого поколения. В салоне будет увеличено пространство и установлена цифровая панель с сенсорным экраном.

Техническая основа кроссовера — платформа CMF-EV от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая используется в модели Ariya. Juke может получить батареи емкостью до 87 кВт·ч, обеспечивающие максимальный запас хода в 480 км. Базовая версия, как предполагается, будет оснащена передним приводом, тогда как топовая с обозначением Nismo предложит полный и увеличенную мощность двигателя.

Стоит подчеркнуть, что конкуренция в сегменте компактных электрических кроссоверов уже высока: Jeep Avenger EV, Kia EV3 и Hyundai Kona Electric задают высокую планку. А теперь и Nissan подтвердил выход Juke EV в Европе в конце 2025 года. При этом текущая версия с ДВС на какое-то время еще останется в продаже, но в будущем марка планирует сфокусироваться на производстве электромобилей.