Nissan превратил крошечную Micra в электрокар

Компактная Nissan Micra, которую хорошо знают в России, теперь стала родственником Renault 5. «Японку» сделали полностью электрифицированной. Предусмотрено 14 вариантов окраски кузова.

Как сообщает пресс-служба «Ниссана», самая дорогая батарейная «Микра» сможет проехать на одном заряде около четырех сотен километров. Потенциал базового исполнения на 100 км скромнее.

Начальная силовая установка рассчитана на отдачу в 122 л.с., старшая обеспечит 150 л.с. Показатели тяги — 225 и 245 Нм. Запас хода составляет 308 и 408 км соответственно. Для первого варианта приладили батарею емкостью 40 кВт*ч, для второго — 52. Аккумуляторы новой Nissan Micra могут отдавать накопленный запас энергии в магистральную сеть и способны поддержать зарядку с мощностью до 100 кВт.

В списке оснащения производители указали только мультимедийный комплекс NissanConnect, куда встроили сервисы Google. Самое интересное и современное — опциональный полуавтопилот ProPilot.