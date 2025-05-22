375

В России начали принимать заказы на компактный электрокар FIAT Topolino

Миниатюрный городской автомобиль предлагают за 2,3 миллиона рублей

Один самарский дилер открыл прием предзаказов на электрический микрокар FIAT Topolino 2025 года выпуска. Производимый концерном Stellantis в Марокко, этот необычный автомобиль привлекает внимание оригинальным дизайном, вдохновленным классическими моделями FIAT 500.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение В России начали принимать заказы на компактный электрокар FIAT Topolino

Как сообщает «Российская газета», обнаружившая объявление о продаже «мышонка» (так Topolino переводится с итальянского) на просторах Рунета, максимальная скорость микрокара ограничена всего лишь 45 км/ч, а запаса батареи хватает на 75 км пути. В движение трехверный хетч приводится маленьким моторчиком на 8 л.с., привод у него, разумеется, на одну ось — переднюю.

Внутри компактного салона, рассчитанного на двух человек, доминируют светлые тона в отделке. Автомобиль оборудован минималистичной панелью с цифровым экраном. Что любопытно, у него есть даже панорамный люк в крыше.

FIAT Topolino является адаптированной версией французского Citroen Ami, но с полностью измененным экстерьером. Округлые формы, ретро-фары и пластиковые колпаки на колесах создают уникальный образ, а съемные двери добавляют элемент нестандартности.

Стоит добавить, что речь, естественно, идет о «серых» продажах, а значит, рассчитывать на гарантию и полноценную поддержку завода-изготовителя покупатель не может. Просят за микрокар «на батарейках» 2,3 млн рублей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует