В России начали принимать заказы на компактный электрокар FIAT Topolino

Один самарский дилер открыл прием предзаказов на электрический микрокар FIAT Topolino 2025 года выпуска. Производимый концерном Stellantis в Марокко, этот необычный автомобиль привлекает внимание оригинальным дизайном, вдохновленным классическими моделями FIAT 500.

Как сообщает «Российская газета», обнаружившая объявление о продаже «мышонка» (так Topolino переводится с итальянского) на просторах Рунета, максимальная скорость микрокара ограничена всего лишь 45 км/ч, а запаса батареи хватает на 75 км пути. В движение трехверный хетч приводится маленьким моторчиком на 8 л.с., привод у него, разумеется, на одну ось — переднюю.

Внутри компактного салона, рассчитанного на двух человек, доминируют светлые тона в отделке. Автомобиль оборудован минималистичной панелью с цифровым экраном. Что любопытно, у него есть даже панорамный люк в крыше.

FIAT Topolino является адаптированной версией французского Citroen Ami, но с полностью измененным экстерьером. Округлые формы, ретро-фары и пластиковые колпаки на колесах создают уникальный образ, а съемные двери добавляют элемент нестандартности.

Стоит добавить, что речь, естественно, идет о «серых» продажах, а значит, рассчитывать на гарантию и полноценную поддержку завода-изготовителя покупатель не может. Просят за микрокар «на батарейках» 2,3 млн рублей.