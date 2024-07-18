Что нам негоже: зачем итальянцы впаривают свои загнувшиеся автобренды Китаю

Италия решила навязать китайским компаниям парочку автомобильных брендов, которые сошли с исторической сцены еще в 90-е годы прошлого века. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, нужны ли итальянские неликвиды Поднебесной, и в чем тут может быть выгода для обитателей Апеннинского полуострова.

Правительство Италии рассматривает возможность сначала законодательно разрешить себе завладеть неиспользуемыми автомобильными брендами, принадлежащими корпорации Stellantis, а затем предложить их китайским компаниям. При этом представители самого Stellantis сообщили агентству Reuters, что слыхом не слыхивали о подобных намерениях министерства промышленности, и сами узнали об этом лишь из средств массовой информации.

РЕАНИМАЦИЯ ЗАМШЕЛЫХ БРЕНДОВ

Конкретно речь идет о двух не сильно знаменитых автомобильных марках, от которых FIAT отказался еще в 1995-1997 годы — Innocenti и Autobianchi. Чем же они так приглянулись правительству Италии, чтобы их срочно потребовалось возрождать, да еще и с помощью варягов? Неужели Джордже Мелони не дает спокойно спать опыт России?

Фото: www.uniquecarsandparts.com

Да, мы «реанимировали» с помощью китайских партнеров парочку советских брендов. Но для чего это было сделано, знают, пожалуй, только в Минпромторге, да и то вряд ли. Никакого ажиотажа странный перформанс с оживлением у публики не вызвал, да и вызвать не мог. Обе марки были давно, прочно и заслуженно забыты, ибо отличались — кто помнит — главным образом ненадежностью и кондовостью своих автомобилей. Впрочем, в качестве пиар-жеста, демонстрации напряженной работы профильных министерств, наклеивание обветшавшей советской символики на китайскую автотехнику, вероятно, оправдано.

Что касается итальянских товарищей, то очень сомнительно, что они руководствовались подобным же стремлением пустить пыль в глаза соотечественникам, да еще весьма странным способом. Тем более что выдать китайские Innocenti и Autobianchi за итальянский продукт никоим образом не удастся. Совсем недавно портал «АвтоВзгляд» писал о местном автопроизводителе DR Automobiles, который был оштрафован на 6 млн. евро как раз за то, что вводил в заблуждение покупателей и выдавал машины, продаваемые под брендами DR и EVO, за изготовленные в Италии, хотя на деле их практически полностью делали в КНР.

БРАНЗУЛЕТКИ ПРОТИВ ДЕНЕГ

Тогда зачем затеян весь сыр-бор? В отечественных изданиях промелькнуло предположение, что ушлые итальянцы решили впарить свои старые бренды наивным китайцам. Что ж, торговля всегда была коньком обитателей Апеннинского полуострова — достаточно вспомнить Генуэзскую, Венецианскую и Пизанскую торговые республики, или ломбардских ростовщиков, подмявших под себя всю средневековую Европу. Но Средние века давно миновали, да и китайцы не столь простодушны, чтобы покупать какие-то сомнительные бренды, когда они таких сами себе могут наштамповать в любом количестве, причем на любой вкус, цвет и язык.

Фото: auta5p.eu

Другой вариант — использовать Innocenti и Autobianchi как приманку, чтобы заставить под этим соусом компании из Поднебесной открыть производство на территории Италии. Это совсем как-то из области фантастики. Китайцев куда больше волнует выгода, причем не только материальная, а не какие-то бранзулетки непонятной ценности. Да и нужно ли Италии затаскивать буквально силком к себе китайских производителей — большой вопрос. Она не под санкциями, а Евросоюз, куда страна входит, с остервенением борется как раз против автомобилей из Китая, вводя заградительные пошлины.

Наиболее реальную версию предложило агентство Reuters. Его сотрудники вспомнили, что правительство Джорджи Мелони вот уже несколько месяцев всерьез бодается с компанией Stellantis, обвиняя автопроизводителя в пренебрежении итальянскими производственными мощностями и в чрезмерной увлеченности Францией. «Если вы хотите продать автомобиль... рекламируя его как итальянскую жемчужину, этот автомобиль должен быть произведен в Италии», — безапелляционно заявила Мелони.

Попытка передать в пользование китайским автопроизводителям пока что третьесортные марки может оказаться давлением вовсе не на китайцев. Целью неприкрытого шантажа, вполне возможно, выступают боссы компании Stellantis, обустроившиеся в далеком Амстердаме и не уделяющие должного внимания итальянским активам.