Li Auto рассекретила дальность хода кроссовера i6

Будучи полностью заряженным, новый Li Auto/Lixiang i6 будет способен проехать от 660 до 720 км. Конечная цифра зависит от типа привода. Ожидаются версии с ведущей задней осью и модификации, получившие систему 4х4.

Об этом сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». В Li Auto приняли решение оснастить i6 литий-железо-фосфатной батареей. Ее емкость должна составить 87,3 кВт*ч.

В длину кузов китайской электрической «шестерки» вытянут на 4950 мм при расстоянии между осями в 3000 мм. Ширина составляет 1935 мм, высота — 1655 мм. В базовом исполнении кроссовер планируют оснащать исключительно задним приводом, мощность силовой установки составит 340 л.с. Предусмотрен и более динамичный 544-сильный вариант с полным приводом.

Согласно последним данным, продажи Li Auto/Lixiang i6 стартуют в Поднебесной в сентябре этого года. В пересчете на наши деньги производители попросят за новинку не менее 2,2 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что электрический кроссовер Lixiang i6 снова угодил в объективы фотошпионов.