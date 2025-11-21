Самый быстрый автомобиль мира Yangwang U9 Xtreme презентовали в Китае

В рамках автосалона, стартовавшего в Гуанчжоу, компания BYD представила широкой общественности гиперкар Yangwang U9 Xtreme. Он считается самым быстрым серийным автомобилем планеты.

Как сообщает ресурс Autohome, специальная версия Yangwang U9 с припиской Xtreme сумела войти в Книгу рекордов Гиннеса еще в начале осени текущего года. На гоночном треке в немецком Папенбурге китайской горячей штучке удалось разогнаться до 496,22 км/ч. Для хардкорной модификации были разработаны особые шины, выдерживающие скоростной порог до пяти сотен километров в час.

На сегодняшний день U9 Xtreme считается первым серийным электромобилем, покорившем «Северную петлю» легендарной трассы Нюрбургринг меньше чем за семь минут. За такое время «китаец» совершил стремительный рывок почти на 21 км.

Суперкар «вооружен» полным приводом и ансамблем электродвигателей, общая пиковая отдача которых доходит до 3019 л.с. Производители планируют выпускать Yangwang U9 Xtreme ограниченным тиражом: на свет появится всего три десятка экземпляров.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» оценил в Гуанчжоу два гибридных кроссовера — Chery iCar V27 и Fulwin T9L.