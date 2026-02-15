Цена ошибки: сколько заплатили западные бренды за игру в электромобильность

Год 2026-й станет временем подведения итогов увлечения автопроизводителей всего мира электромобильностью: централизованный отказ Китая от государственных инвестиций в это направление в купе с агрессивным переходом автопрома на гибридные силовые установки, кажется, подвел черту эре «электричек». В какую же цену обошлась «электрическая революция» в автомобилестроении самим производителям, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Идея об автомобиле, что передвигается на одной только электротяге, что казалась феноменальной и, самое главное, реализуемой, широким шагом от бедра уходит в вечность: программы по поддержке производства и продаж электрокаров повсеместно сворачиваются, производители возвращают на конвейер бензиновые и дизельные моторы. Автомобильные компании скидывают «удавку», возвращаясь к привычным ДВС, и подсчитывают убытки, в которые им обошелся «блуд с электричеством».

В частности, Financial Post приводит лишь несколько примеров, которые, однако, позволяют прикинуть общий масштаб потерь: 6 млрд американских долларов у Porsche, 7,6 млрд — у GM, 20 000 000 000 — у Ford. Лидер рейтинга — гиперконцерн Stellantis, списавший на убытки по «электрификации» своего модельного ряда, только вдумайтесь, $26 млрд!

Официальная причина всего этот многомиллиардного безобразия — невозможность конкурировать с китайскими «электричками». Но читается и другая, не столь яркая, но ничуть не менее важная: электромобиль не смог стать полноценной заменой обычной бензиновой машины, а содержать несколько транспортных средств могут себе позволить «не только лишь все».

Более того, стремительный рост цен на электроэнергию в той же Европе в купе с отказом многих правительств от дотаций пользователям за эксплуатации безвредного для экологии ТС, привел к невероятному: электромобиль не только стоит дороже в покупке, но и эксплуатировать его затратней, чем обычный! Вывод очевиден: игра не стоит свеч.

На этом фоне особенно комично выглядит горячий прогрев старта продаж российского электромобиля-гаджета: «Атом» с элегантной табличкой, относящей машину к первой тысяче сошедших с конвейера, может стать вашим всего за 3 900 000 руб. Тут сам собой возникает лишь один вопрос: а сверх указанной тысячи машины будут или на том и завершат их производство?

А также некоторой недосказанностью веет от сделанного ранее заявления главы пресс-службы бренда Анастасии Иваненковой, озвучившей наличии более чем 105 000 предзаказов на отечественную «электричку». Так эта «музейная тысяча» будет до или после?