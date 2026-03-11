Раскрыты характеристики кроссовера GAC Aion V для российского рынка

GAC планирует открыть продажи компактного электрического кроссовера Aion V в России до конца марта. Новинка получила силовую установку, выдающую 204 л.c., запас хода 580 км и богатый набор систем активной и пассивной безопасности.

Габариты GAC Aion V — 4605х1854х1686 мм. Колесная база вытянута на 2775 мм, а багажник вмещает 427 л. «Пятерка» построена на свежей модульной архитектуре AEP 3.0, созданной специально для электрокаров новой генерации.

На ускорение до «сотни» у кроссовера уходит 7,9 секунды, на борту установлена литий-железо-фосфатной батарея емкостью 75,26 кВт/ч. На ее заряд с 30 до 80% уйдет всего 16 минут. Высокоинтегрированная система кондиционирования с тепловым насосом на борту не только повышает эффективность обогрева, но и наполовину снижает потребление энергии, давая бонус к запасу хода в холодный сезон.

В список базового оборудования входят передние и задние парктроники и камеры кругового обзора 360°. Предусмотрено семь «эйрбегов», адаптивный «круиз», электроника умеет мониторить слепые зоны и удерживать кроссовер в полосе.

Ранее корреспондент портала «АвтоВзгляд» протестировал GAC Aion V в Китае, описав все плюсы и минусы модели.