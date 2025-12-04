Мобильное приложение: тест-драйв электрического кроссовера GAC Aion V

Если китайская компания не продает автомобили на экспорт — она быстро лишается поддержки государства и скисает. Поэтому все производители из Поднебесной стремятся представить свою продукцию за рубежами своей родины. Например, уже известный в России концерн GAC хочет привезти к нам несколько новинок, среди которых электрический кроссовер GAC Aion V. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» протестировал автомобиль в Китае.

В центре R&D разработок концерна GAC кипит жизнь. Здесь глаза разбегаются от концептов. Однако есть и серийные автомобили, которые уже колесят по дорогам КНР. Китайцы обещают, что в 2026 году некоторые из них приедут и в Россию. Если конкретно, то это кроссоверы Hyptec HT, HL и Aion V. Мне интересен, прежде всего, Aion V, так как эту модель компания позиционирует как глобальную, а ее производство уже началось в Таиланде. Кроссовер должен стать у нас одним из самых бюджетных электрических SUV, которые привозят из-за границы.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ

GAC Aion V — второе поколение электромобиля, который представили в 2024 году. Он сильно отличается от предшественника Aion V Plus. Если «Плюс» смахивал на вэн, то теперь перед нами полноценный SUV. С виду компактный, на деле — довольно крупный. Длина — 4605 мм, высота — 1686 мм, а размер колесной базы равен 2775 мм. То есть, в России он может конкурировать с Lixiang L6. А переднеприводная компоновка даст преимущество в цене.

В основе Aion V — модульная платформа AEP 3.0. Это новейшая 400-вольтовая архитектура, созданная специально для электрокаров и гибридов. На ней базируется премьера автосалона в Гуанчжоу-2025 — GAC Aion i60, а также Toyota bZ3X. Да, вы правильно подумали. У GAC и Toyota есть совместное предприятие в КНР и компании обмениваются технологиями. Поэтому японцы называют AEP 3.0 на собственный манер — e-TNGA. В итоге имеем китайский автомобиль, созданный на самурайской «тележке». Уже хорошо.

1/7

НА ГЛАЗ И НА ОЩУПЬ

Aion V поступил в продажу в Китае в июле 2024 года, так что машина относительно свежая. Интересно, что GAC дает пожизненную гарантию на тяговую батарею. Но действует она только для первого владельца и при пробеге не более 30 000 километров в год. Скорее всего, у нас такой щедрости не будет.

Тест-драйв проходил на закрытой площадке, поэтому выяснить, что же это за автомобиль надо было за ограниченное время. Сажусь в салон и понимаю: выглядит он неплохо, хоть материалы не такие уж и дорогие. Дизайн в стиле минимализма. Панель приборов -крошечная.

На нее выведена карта навигации, но улиц почти различить. Зато в центре — 14.6-дюймовый сенсорный дисплей. Физических кнопок — минимум. В общем, типичный китайский подход. Россыпь обычных клавиш уходит в прошлое, ибо делать их дорого. Куда легче для производителя собрать всю информацию на мониторе. Старшее поколение такую эргономику будет критиковать, а вот зуммеры точно оценят. Тем более, что процессор стоит мощный. Софт летает. Никаких задержек и дерганий.

Оптимальную посадку настроил быстро. Кресла с хорошей боковой поддержкой. Есть подогрев, вентиляция и электрорегулировки. А вот у руля регулировка механическая. Места в салоне много и над головой, и в плечах. Локоть правой руки упираю в широкий подлокотник. Под ним — глубокий бокс. Рядом — два подстаканника и площадка для зарядки телефонов. Жить можно.

Оценил я и задний ряд грядущей новинки отечественного рынка. Из-за того, что у машины большая колесная база, а пол ровный, места для ног много. В спинки передних кресел вмонтированы столики, есть широкий подлокотник с подстаканниками и дефлекторы вентиляции. Думаю, в дальней дороге пассажиры не устанут.

1/4

В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

Покрытие на площадке для тест-драйва — бетон. Его коэффициент сцепления выше, чем у асфальта. Проезжая слалом это действительно чувствуется. Зацеп покрышек хороший. Машина проходит дистанцию без намеков на снос и без визга шин, но с заметными кренами. На прямой ускорение ровное, однако немного задумчивое. И это несмотря на то, что Aion V — электромобиль.

Такому поведению есть объяснение. Снаряженная масса машины — 1780 кг. А мощность электромотора, расположенного на передней оси — 204 л.с. (есть версия на 224 л.с.). Поэтому и разгон не назвать спортивным. Хотя по паспортным данным первую «сотню» кроссовер «разменивает» за 8 секунд. Но оставим спортивные амбиции, поскольку корость для Aion V — не главное. Главное — запас хода. А он приличный: 750 км.

Идем дальше. Работу подвески на идеально ровном бетоне оценить трудно. По такому покрытию машина плывет, словно под ней лежит мягкая подушка. Только при проезде лежачего полицейского чувствую сильный клевок, а потом еще один поменьше. Напрягает! Может быть, у ходовой слишком мягкие настройки? Это мы поймем только в полноценном тесте. А что же пишут про Aion V сами китайцы?

В целом они довольны автомобилем, но отмечают скрипы и дребезжания некоторых деталей отделки салона. На скорости слышны аэродинамические шумы и шлепки шин. А еще возникают проблемы с софтом, от чего владельцы вынуждены обращаться к дилеру. Все это некритично, поэтому за надежность «электрички» переживать, похоже, не стоит. Если модель привезут к нам официально, наладят поставки запчастей и программного обеспечения, то в «тыкву» автомобиль не превратится.

1/4

НОВЫЙ ГАДЖЕТ

GAC Aion V показывает, куда движется китайский автопром. Уверен, он неизбежно потянет за собой всех остальных. Машина медленно, но верно превращается в гаджет. Уже не важны характеристики мотора, и даже водительские ощущения.

Важен продвинутый софт и чтобы он «не лагал», а работал как надо. Сел в машину, «законнектил» телефон и поехал, попутно решая свои задачи. Автомобиль становится не предметом гордости или мечтой, а в продвинутым мобильным приложением к уже имеющимся у пользователя устройствам...