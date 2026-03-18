Раскрыто оснащение GAC Aion V для российского рынка

Российский офис GAC объявил, что предложит городской электрический кроссовер Aion V в исполнениях EX и EX Premium. Набор оборудования создавался таким образом, чтобы сделать автомобиль комфортным и безопасным. Цены пока неизвестны, как и сроки начала продаж.

Кроссовер будет доступен в двух комплектациях

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», изначально можно рассчитывать на повсеместную LED-оптику, 19-дюймовые колесные диски, панорамную крышу и встроенные дверные ручки. Наружные зеркала снабжены электроприводом и помнят заданные настройки, как и багажная дверь вместе с передним рядом сидений. Последнему, кстати, еще досталась встроенная вентиляция.

За температуру в салоне с отделкой из искусственной кожи и атмосферной подсветкой отвечает двухзонный климат-контроль, для пассажиров заднего ряда выведены отдельные воздуховоды. Теплоты добавляет полный зимний пакет. Имеется 8,9-дюймовая цифровая приборная панель и центральный тачскрин с диагональю 14,6 дюйма, смартфон можно заряжать без проводов. «Мультимедийка» получила девять динамиков, сервисы «Яндекса» и VK.

За безопасность отвечают семь «эйрбегов», камеры обзора на 360°, передние и задние парктроники. Многочисленные ассистенты водителя умеют предупреждать об угрозе столкновений, помогать при торможении и многое другое.

Топовая версия отличается комбинированной внутренней обивкой из натуральной и искусственной кожи. Передний ряд сидений получил массажер, а задний — складной столик. Особой «фишкой» считается 6,6-литровый холодильник.

