163

Для россиян открыли предзаказы на кроссовер GAC Aion V

Старт полноценных продаж «электрички» не за горами

Китайский концерн GAC собирается открыть в России официальные продажи электрического кроссовера Aion V совсем скоро — 2 апреля, но предзаказ можно сделать уже сегодня. Новинка доступна покупателям в комплектациях EX и EX Premium, минимальная цена составит 3 999 000 рублей с учетом специальных предложений.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Для россиян открыли предзаказы на кроссовер GAC Aion V

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на кроссовер предусмотрена общая гарантия на пять лет или 150 тыс. км пробега, в случае электромотора и тяговой батареи сроки увеличиваются до восьми лет.

Палитра окраски кузова представлена семью оттенками. В их список входят серебристый, белый и черный, серый, синий и бежевый, а также двуцветный вариант — синий с белой крышей. Еще можно рассчитывать на три версии салона на выбор — светлый, темный и терракотовый.

За движение отвечает 204-сильная установка, на разгон до «сотни» уходит 7,9 секунды. Емкость литий-железо-фосфатной батареи достигает 75,26 кВт, на одной зарядке паркетник способен преодолеть до 580 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал оснащение нового GAC Aion V.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует