Для россиян открыли предзаказы на кроссовер GAC Aion V

Китайский концерн GAC собирается открыть в России официальные продажи электрического кроссовера Aion V совсем скоро — 2 апреля, но предзаказ можно сделать уже сегодня. Новинка доступна покупателям в комплектациях EX и EX Premium, минимальная цена составит 3 999 000 рублей с учетом специальных предложений.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на кроссовер предусмотрена общая гарантия на пять лет или 150 тыс. км пробега, в случае электромотора и тяговой батареи сроки увеличиваются до восьми лет.

Палитра окраски кузова представлена семью оттенками. В их список входят серебристый, белый и черный, серый, синий и бежевый, а также двуцветный вариант — синий с белой крышей. Еще можно рассчитывать на три версии салона на выбор — светлый, темный и терракотовый.

За движение отвечает 204-сильная установка, на разгон до «сотни» уходит 7,9 секунды. Емкость литий-железо-фосфатной батареи достигает 75,26 кВт, на одной зарядке паркетник способен преодолеть до 580 км.

