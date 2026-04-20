Вы удивитесь, но самый «электромобилиьный» регион России — Иркутская область: дешевое электричество давно сделало «электричики» популярными на Байкале. Однако основная масса машин с батареей здесь — подержанные, в большинстве своем уже завезенные с пробегом. И у них есть один нюанс, о котором многие просто не догадываются. И очень зря. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Намедни в Китае случилось еще одно «электромобильное» ЧП федерального масштаба: полыхнула парковка BYD, крупнейшего производителя «электричек» в мире. Полыхнула так, что «тушили всем селом». А потушить электрокар чрезвычайно сложно, а если их много — то даже пытаться не стоит.

Только ждать, пока прогорят и надеяться, что никто не пострадал. Очаг возгорания — место хранения тестовых и списанных ТС, а официальная причина — «нарушение техники безопасности при демонтаже оборудования». А теперь попробуем перевести с казенного языка релиза на русский.

Тестовые и списанные авто — с высокой долей вероятности «битки», прошедшие жесткие испытания и после получения всей необходимой информации просто сваленные в кучку в самом дальнем углу, чтобы на глаза начальству не попадались. Далее вступает в дело общемировая проблема «электромобильности».

Ведь технологии, по которой можно относительно безвредно перерабатывать те самые батареи, попросту не существует: ни в Китае, ни в Америке, нигде. Поэтому, кстати, многие правительства тихо радуются, когда подержанный электромобиль уезжает доживать «за рубеж», даже если он, «за рубеж», санкционный и вообще крайне недемократический.

Технически, ресурс батареи значительно превышает ресурс самого авто: циклов зарядки с лихвой хватит на пару кузовов и десяток подвесок. Но на практике в дорожном движении существует такой неприятный нюанс, как ДТП, которое запросто может привести к повреждению АКБ. Давайте уже начистоту: много чего может привести к повреждению батареи, от жаркого климата до неправильно эксплуатации.

И покупатель подержанного электромобиля, особенно если тот импортирован, с высокой долей вероятности о его истории всех подробностей знать не будет. Да если и будет — откажется ли от приобретения? Львиная доля Tesla, прибывающих в Россию — «битки», что возвращаются к жизни в братской Белоруссии. И что?

Однако эти самые «битки», у которых пусть минимально, но была повреждена тяговая батарея, имеют высокие шансы «дать огня» в самом прямом смысле слова: полыхнуть буквально на ровном месте. Китайская парковка в Шеньчжене, где произошло феерическое файер-шоу, тому подтверждение.

Найти повреждение, диагностировать его — практически невозможно, а те единичные случаи, когда это происходит — исключение из правил, что это самое правило и подтверждает. А теперь вопрос: стоит ли такая игра таких свеч?