FAW планирует запатентовать в России новый бренд электрокаров

Хорошо известный в нашей стране китайский концерн FAW подал в Роспатент заявку на регистрацию нового бренда автомобилей. Речь идет о современных электрических моделях Joyee, продающихся на родном рынке под названием Yueyi.

Они появились в Китае в начале прошлого года

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно опубликованной документации, заявка головного офиса FAW проходит по 12-му «автомобильному» классу, «поднебесные» производители стремятся получить в России право на официальные продажи «электричек» Joyee и комплектующих к ним.

Поначалу в линейку новоиспеченных батарейных авто с шильдиком Joyee/Yueyi входил компактный кроссовер с индексом 03 с довольно демократичным ценником. В качестве альтернативы можно было приобрести более габаритный паркетник 07. Позднее клиентам стали предлагать среднеразмерный лифтбэк 08. Все модели преподносятся покупателям с акцентом на технологичность. На молодую аудиторию ориентированы доступные машины, к плюсам которых относят небольшое потребление энергии и эмоциональный дизайн.

Остается сказать, что на сегодняшний день об официальном появлении марки Joyee в РФ не сообщалось. Однако еще в ноябре прошлого года представитель российского офиса FAW говорил, что компания рассматривает возможность вывода новых продвинутых моделей на наш рынок.

