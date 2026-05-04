245

FAW планирует запатентовать в России новый бренд электрокаров

Они появились в Китае в начале прошлого года

Хорошо известный в нашей стране китайский концерн FAW подал в Роспатент заявку на регистрацию нового бренда автомобилей. Речь идет о современных электрических моделях Joyee, продающихся на родном рынке под названием Yueyi.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение FAW планирует запатентовать в России новый бренд электрокаров

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно опубликованной документации, заявка головного офиса FAW проходит по 12-му «автомобильному» классу, «поднебесные» производители стремятся получить в России право на официальные продажи «электричек» Joyee и комплектующих к ним.

Поначалу в линейку новоиспеченных батарейных авто с шильдиком Joyee/Yueyi входил компактный кроссовер с индексом 03 с довольно демократичным ценником. В качестве альтернативы можно было приобрести более габаритный паркетник 07. Позднее клиентам стали предлагать среднеразмерный лифтбэк 08. Все модели преподносятся покупателям с акцентом на технологичность. На молодую аудиторию ориентированы доступные машины, к плюсам которых относят небольшое потребление энергии и эмоциональный дизайн.

Остается сказать, что на сегодняшний день об официальном появлении марки Joyee в РФ не сообщалось. Однако еще в ноябре прошлого года представитель российского офиса FAW говорил, что компания рассматривает возможность вывода новых продвинутых моделей на наш рынок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности флагманского лифтбэка Joyee 08.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует