Эксперты рассказали о коммерческих перспективах отечественного электрокара UMO 5

В апреле 2026 года аналитическое агентство «Автостат» отметило рост популярности в России электромобилей. Лидером продаж стал отечественный бренд Evolute. Вторую строчку также занял автомобиль местной сборки — UMO. Это единственная модель бренда, которой, что любопытно, пока не продают частным покупателям: первые партии отправятся в таксопарки и каршеринг. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие факторы обеспечили спрос — хотя пока и чисто гипотетический — на российский электрокар в коммерческом сегменте.

Елена Скубий, директор по развитию каналов продаж компании «Флит Лизинг», объяснила, что интерес таксопарков и каршеринга к UMO 5 связан не с «зеленой» повесткой, а с экономикой эксплуатации. Для бизнеса главное — стоимость километра и возможность быстро расширять парк без серьезной нагрузки на бюджет.

По словам Скубий, после вступления в силу закона о локализации такси рынок активно ищет машины, которые соответствуют новым требованиям и вызовам времени, подходят для интенсивной эксплуатации и при этом экономичны. UMO 5 оказался одним из таких вариантов — в том числе благодаря государственной субсидии Минпромторга в размере 925 000 рублей.

— Для таксопарков это критически важно: субсидия существенно снижает стоимость входа в сделку и позволяет быстрее обновлять или расширять парк без значительного отвлечения оборотных средств, — резюмировала эксперт.

А Никита Осипов, директор дивизиона Москва-Восток ГК «Интерлизинг», соглашается с коллегой и называет еще несколько причин интереса к UMO 5:

— Да, субсидия Минпромторга действительно позволяет купить машину даже без первоначального взноса и обеспечивает невысокие платежи. Кроме того, это реальная экономия на топливе и обслуживании. Так, эксплуатация электрокара обойдется на 255 000 рублей дешевле в год по сравнению с аналогичным автомобилем с ДВС.

Экономия на топливе — 176 400 руб. (средняя стоимость электроэнергии в России 15-20 рублей за кВт·ч против 63-69 рублей за литр бензина). Еще примерно 88 500 рублей (около 30%) — на обслуживании: у электромобиля меньше деталей и расходников, которые требуют регулярной замены. Третий фактор — стимулирование со стороны регулятора и производителей экологичного транспорта.

Например, Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) инициирует скидку 5% для таксопарков на покупку электромобилей. Сам UMO 5 позиционируется как экономичное решение для такси, соответствующее тарифу «Комфорт плюс». Производитель планирует реализовать до 3000 машин в текущем году. «Эти электрокары будут рассчитаны не только на корпоративный, но и на потребительский сегмент, особенно с учетом дополнительных преимуществ модели для b2c-сегмента: панорамная крыша, расширенный перечень ассистентов водителя, умная подсветка салона, беспроводная зарядка телефона, — резюмирует эксперт.