Захребетники: грядет еще одна уступка обленившемуся отечественному автопрому

Отечественные автоконцерны возмущены до глубины души: отдельные иностранные компании не только локализуют производство в России, но даже позволяют себе вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. О своем негодовании они уведомили кабмин и Минпромторг. Иначе и быть не могло, уверен портал «АвтоВзгляд».

Неугомонный АВТОВАЗ и примкнувшие к нему — не иначе как из солидарности — ГАЗ с КамАЗом считают, что действующая система начисления баллов локализации за НИОКР не стимулирует национальных производителей. И предлагают ее «донастроить», пишут «Ведомости», ссылаясь на имеющуюся у них копию документа.

Российские автозаводы недовольны тем, что Минпромторг дает максимальные баллы иномаркам, пусть даже эти модели и собираются в нашей стране по полному циклу. По мнению отечественных производителей, серьезные преимущества должны иметь только автомобили, разработанные в России — весьма спорное заявление.

ЗАКРЫТЬ ЛАЗЕЙКИ

Как следует из данных Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), по состоянию на конец прошлого года максимальное количество баллов за НИОКР получили вовсе не «народные» LADA, а кроссоверы Jaecoo J7 и J8 от AGR Automotive Group, а также UMO 5 — электромобиль «Яндекса» на базе китайского же GAC Aion.

Между тем, пресловутые баллы локализации нужны каждому производителю легковушек как воздух — и для получения компенсации утильсбора, и для возможности поставлять свою продукцию в такси-каршеринги. Первая привилегия становится доступной после преодоления планки в 2000 баллов, вторая — после 3200.

Фото: avtovzglyad.ru

Предложение российских автопроизводителей заключается в повышении максимального количества баллов, начисляемых за НИОКР, с нынешних 1000 до 1500. Кроме того, они считают целесообразным ввести коэффициенты для их расчета пропорционально объему средств, вложенных в научно-конструкторские разработки.

Чтобы не вдаваться в подробное описание достаточно мутной процедуры определения уровня локализации, сразу перейдем к выводам автоэкспертов. Новый порядок, как минимум в первое время, вернет рынок к существенному перевесу баллов в пользу российских национальных автоконцернов, заявил «Ведомостям» директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев.

С ним согласен и автоюрист Александр Шумский, язвительно заметивший в своем блоге: — Благодаря «лазейке» с баллами за НИОКР, эти китайские машины проходят и для такси, и для госзакупок. Короче, «вытесняют отечественных производителей», а им это не нравится...

НЕВНЯТНЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ

Нет никаких сомнений, что иностранные компании необходимо заставлять не только создавать рабочие места здесь, в России, но и делиться с нами современными технологиями. Иначе мы рискуем второй раз пройтись по граблям, как это уже произошло с западными «партнерами». Однако есть сомнения, что внедренная система оценки локализации, путаная и непрозрачная, будет способствовать достижению цели.

Фото: avtovzglyad.ru

При том сильнейшем лобби отечественных производителей, которое активно действует во власти, именно они в конце концов будут получать выгоды от любого невнятного управленческого шага. Да, собственно, и уже получают. Надо поддерживать свой автопром? Конечно, надо. Но не следует делать из него нахлебника-захребетника.

Сама идея оценивать достижения научно-конструкторской мысли через объем финансовых вложений по меньшей мере абсурдна.

При наличии желания, грамотного руководства и грамотных специалистов можно добиться хороших результатов при вменяемых затратах. А можно вбухать гигантские суммы, не получив на выходе вообще ничего, если не считать появления еще одной яхты в мировом океане или виллы в южной стране.

Лев Толстой очень любил детей, и все ему было мало. Приведет полную комнату, шагу ступить негде, а он все кричит: «Еще! Еще!»

«Национальных производителей» не спасли ни государственные субсидии, ни безумная ставка утильсбора, ни отмена льгот на ввоз иномарок для физлиц. Они по-прежнему сидят на пятой точке ровно и остаются неконкурентоспособными, ибо свято надеются на поддержку государства, которое в любом случае их спасет. И на этот раз предложения, которые находятся на рассмотрении у профильных министерств, с большой долей вероятности будут приняты, как и все предыдущие откровенно протекционистские меры.