Эксперт оценил спрос на электрокары в России на фоне дефицита бензина

В нашей стране обычно не приобретают автомобили спонтанно. Между появлением желания и реальным визитом в салон, как правило, проходит несколько месяцев. Но ситуация с электрокарами еще сложнее.

Наши сограждане выбирают «электрички» дольше, чем авто с ДВС

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, большинству россиян «электрички» не знакомы, для них «батарейная машина» становится первой пробой, поэтому на обдумывание, изучение вариантов и принятие решения уходит больше времени, чем в случае с обычной машиной, оснащенной традиционным ДВС.

Реальная ситуация с продажами электрокаров в РФ на фоне образовавшегося дефицита бензина будет ясна через два-три месяца, если проблема станет затяжной, считает г-н Целиков. Однако, согласно его подсчетам, на прошлой неделе россияне поставили на учет 231 электромобиль. То есть в два раза больше, чем на предыдущей семидневке.

Вроде бы произошел всплеск, но о рекорде сезона говорить не приходится. Например, на 19-й неделе владельцев нашли 236 «электричек», а на 14-й — 253 штуки.

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