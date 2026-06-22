Считаем деньги: спасет ли автомобилистов от топливного кризиса перевод машины на газ

Журналисты портала «АвтоВзгляда» изучают рынок не только по отчетам и пресс-релизам. Частенько мы выходим «в поля», примеряя на себя разные роли. В этот раз наш корреспондент вновь поработал водителем такси, чтобы понять, какие способы экономить на топливе находят профессиональные водители в условиях постоянно растущих расходов на содержание авто, включая, разумеется, топливо, и подойдут ли их решения простым автолюбителям.

Не скрою, особый интерес давно вызывали автомобили с газобаллонным оборудованием. Хотелось разобраться, насколько это выгодно, есть ли подводные камни, и стоит ли ставить ГБО на личную машину. Найти свободное для работы «такси на газе» оказалось непросто — ждать пришлось пару месяцев. Что уже показательно: водители, привыкшие считать деньги, редко используют бесполезные решения.

Пока готовился материал, тема стала еще актуальнее, моторное топливо становится дефицитом. Так может ли газ стать не просто способом экономии, а полноценной альтернативой бензину? Судя по цифрам — вполне. Пока бензин и дизель дорожают, пропан-бутан остается заметно дешевле.

Даже с учетом недавних скачков цен, литр газа редко стоит больше 35 рублей. На 100 км система с ГБО расходует 9—14 литров пропан-бутана. Для автомобиля с большими пробегами разница в затратах получается более чем ощутимой. Но если газ настолько выгоден, почему на него не перешли раньше?

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Первая причина — изначальные вложения. Современное оборудование вместе с установкой стоит от 40 000 до 150 000 рублей. Вторая — старые стереотипы о запахе газа в салоне ТС, ненадежности и опасности ГБО. Третья — опасения потерять в объеме багажника. Однако современные технологии давно сняли все эти вопросы.

Так, скажем, вместо цилиндрического баллона используется тороидальный — по форме напоминающий запасное колесо и устанавливаемый в нишу запаски. Полезный объем багажника остается прежним. Для такси это особенно важно — чемоданы пассажиров и крупногабаритный груз по-прежнему помещаются без проблем. Поэтому большинство таксомоторных парков выбирают именно такую компоновку.

Что немаловажно, современное ГБО функционирует по принципу своеобразного мягкого гибрида. После запуска двигатель некоторое время работает на бензине, прогреваясь до рабочей температуры, а затем электроника автоматически переводит его на газ. Если последний заканчивается, система самостоятельно возвращает двигатель на бензин. Никаких остановок на обочине, срочных поисков заправки, танцев с бубнами вокруг полной пепельницы и пустого бака. По сути, водитель получает сразу два независимых источника топлива.

Именно этот момент чаще всего и вызывает интерес у тех, кто только присматривается к газовому оборудованию. Чтобы еще лучше понять, как все работает на практике, я пообщался с водителем, который уже долгое время, причем ежедневно работает на машине с ГБО.

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Как водится в среде таксистов, разговор быстро перешел от общих фраз к байкам про пассажиров, ночные смены и заработки, а заодно мы детально обсудили газовое оборудование. По его словам, первоначальный скепсис в отношении ГБО исчез довольно быстро.

По приемистости авто едет не хуже, чем на бензине. При этом затраты на топливо оказываются в полтора-два раза ниже. Раньше при пробеге около 350 км в день тратил примерно 2000 рублей на бензин. Когда поставил газ, в месяц расходы на бензин стали всего 600—700 рублей. Он нужен только на прогрев двигателя. Основные топливные расходы ныне приходятся на пропан-бутан и составляют около 1000 рублей в день...

По данным сервисного центра таксопарка, современные тороидальные баллоны объемом до 46 литров позволяют проезжать 370—420 километров без дозаправки. Для автомобиля, который ежедневно наматывает сотни километров, окупаемость установки оборудования ГБО наступает достаточно быстро.

Есть ли подводные камни? По большому счету — нет. Стоит не забывать о том, что ГБО тоже нужно проводить ТО. Каждые 10 000 километров меняются фильтры, проверяются соединения и проводится диагностика оборудования. Что касается выбора между пропаном и метаном, то большинство именно легковых автомобилей используют пропан-бутан.

Фото avtovzglyad.ru

Этот газ требует менее сложного оборудования, занимает меньше места и обладает более развитой сетью заправок. Метан потенциально дешевле, но баллоны для него тяжелее и крупнее, да и требования по безопасности гораздо строже. Стоит ли устанавливать ГБО на личный автомобиль?

Как убедился портал «АвтоВзгляд», для тех, кто привык считать эксплуатационные расходы, газ уже давно стал рабочим инструментом экономии. И на фоне продолжающегося роста цен на традиционное моторное топливо интерес к нему будет только увеличиваться, поэтому решать вам.