Слишком мирный «Атом»: тернистый путь отечественной «электрички» в никуда

Слух о том, что АО «Кама» — разработчик российского электромобиля «Атом» — столкнулось с серьезными финансовыми затруднениями, не вызвал ни ажиотажа, ни хоть какого-то оживления в информационной среде. Портал «АвтоВзгляд» полагает, что от этого проекта изначально не ждали никакого серьезного «выхлопа», а потому и реакция СМИ такая спокойная.

— Задержка по зарплате в мае этого года была у 150 сотрудников компании, а с 25 июня она коснулась всех работников, говорит председатель «Т1 клауд» Артем Семенов, ссылаясь на личные обращения сотрудников в профсоюз...

Так пишут «Ведомости», по данным которых работники «Камы» жалуются также на проблемы с окончательным расчетом при увольнении — а сокращения в компании идут активно.

НЕВЫПЛАТЫ И УВОЛЬНЕНИЯ

Представители АО «Кама» по горячим следам поспешили во всем объявит банкиров — мол, причиной стал кассовый разрыв из-за задержек банковского финансирования. А уже на следующий день после скандальной публикации в «Ведомостях» они в более развернутом формате заявили агентству ТАСС, что все улажено:

— В июне действительно возникли сложности технического характера во взаимодействии с банками, повлекшие задержку исполнения компанией обязательств по заработной плате. В начале июля эти вопросы были полностью урегулированы, компания выполнила все обязательства перед сотрудниками в полном объеме, как и на протяжении всех 5 лет существования стартапа...

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

В оперативности работе пиар-службе «Камы» не откажешь. Однако сомнений в состоятельности начинания в целом она так до конца и не развеяла. Ведь задействованные в проекте банки сходу отмели все претензии в свой адрес. И ПСБ, и ВЭБ заверили те же «Ведомости», что обязательства по синдицированному кредиту ими были выполнены в полном объеме.

Кроме того, в опубликованном ТАСС опровержении ни слова не сказано ни о череде увольнений, которые якобы идут в компании ежедневно, ни о том, что в ближайшее время на улице могут оказаться до половины работников. Вместо этого представители «Камы» сообщили, что электромобиль «Атом» находится на завершающем этапе подготовки к серийному выпуску, который планируется начать в этом году.

ИСТОРИЯ ЗАГАДОК И НЕСТЫКОВОК

История «Атома» непроста и полна загадок. По всей видимости, сей невероятный стартап столь же далек от завершения сейчас, как и в начале своего тернистого пути. Вот основные его вехи. Запуск серийного производства первоначально планировался в 2025 году, однако потом его перенесли на конец весны 2026-го. Однако к этому сроку лишь закончилось изготовление партии прототипов второй серии в количестве 35 авто.

Первая же серия числом 50 образцов была изготовлена с ноября 2025 года по январь 2026-го. Как можно убедиться, выглянув в окошко, весна в России минула, и наступило лето. А воз с места так и не сдвинулся: буквально пару недель назад стало известно, что старт масштабного производства мини-электромобилей вновь отложен.

«Вы занимаете деньги без отдачи, не платите вашему портному, обсчитываете вашу прачку, кормите завтраками вашего лакея - и не знаете, что все это делает в вас принцип! А я - знаю!»

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

Не менее интересная картина наблюдается и с очередью желающих приобрести отечественный автомобиль-гаджет. В сентябре 2025 года руководитель «атомного» отдела пиара Анастасия Иваненкова поделилась в РИА Новости радостной вестью. По ее словам, количество предзаказов на не рожденное еще детище превысило 105 000.

Странно, что буквально в то же время на XIII Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ), проходившем с 14 по 15 августа 2025 года, операционный директор по продажам бренда Atom Максим Бардин в разговоре с изданием «Дром» сообщил, что возвратную предоплату за Атом внесли около 2,5 тысячи человек.

Вопреки обыкновению, на этот раз не буду делать никаких выводов, как и читать морали. Все и так лежат на поверхности.