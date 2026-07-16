Техника молодежи: GAC подробно рассказал об устройстве своего флагмана S9

Новый век автомобиля, что начинается прямо сейчас, характерен заметным усложнением его конструкции: новые технологии, безумные тандемы и невероятные комбинации простому автолюбителю неподвластны и банальными знаниями, накопленными в гараже, необъяснимы. Однако будущее на наши дороги уже ступило и, следовательно, в его архитектуре предстоит разобраться. И хорошо, что дистрибуторы находят возможность разъяснить принципы устройства современного транспортного средства страждущим. В частности, такие конференции уже не первый раз проводит GAC. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Глобальная гибридизация предложения, проводимая сегодня брендом GAC в России, подчеркивает мировую тенденцию в целом: электричка — узкопрофильная машина, ее эксплуатация накладывает слишком много ограничений, тогда как тандем электромотора и ДВС открывает перед автомобилистом широкие возможности эксплуатации.

В частности — увеличивает дальность хода на одной заправке и снижает базовый расход горючего. Крайне актуальные опции на сегодняшний, бедный бензином день. Видится, что и завтра такие характеристики автомобиля будут востребованы.

У медали, как водится, есть и обратная сторона: устройство такого ТС заметно сложнее и простого бензинового, и электрического. А непонимание принципов работы приводит лишь к отторжению и конечному отказу от самой идеи: опытным автомобилистам не стоит напоминать о первом мнении советского, а потом и российского водителя об автоматической коробке передач, инжекторе и многих других инновациях, нормой ставшей далеко не сразу.

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Нет сомнений, что и гибридной силовой установке предстоит тот же, если не более длинный путь: уж больно сложен в устройстве тандем бензинового и электрического моторов, дружащих «через батарею».

Однако игра стоит свеч: разобраться нужно, поскольку именно парное использование двух источников энергии выглядит наиболее актуальной из современных эко-экономичных схем. С ним, видимо, нам и предстоит жить.

С одной из вариаций подобной схемы, стоящей в основе флагманского кроссовера GAC S9, и состоялось знакомство — REEV или последовательный гибрид. Система состоит из бензинового полуторалитрового турбодвигателя мощностью 156 л.с., который у S9 выступает исключительно в роли генератора для подзарядки тяговой батареи и не имеет механической связи с колесами.

За движение же отвечают два независимых электромотора на передней и задней осях, обеспечивающих полный привод. Пиковая мощность переднего составляет 170 кВт (340 л.с.), заднего — 80 кВт (147 л.с.), суммарно — 340 л.с. Но подати государству предстоит заплатить не за 340 «лошадей», а за куда меньший табун: транспортный налог, который исчисляется исходя из максимальной 30-минутной мощности электромоторов для GAC S9, придет на 147 «лошадок» (108 кВт). Разница — десятки тысяч рублей.

Кроссовер S9 оснащается никель-марганец-кобальтовой (NMC) батареей от ведущего производителя CATL. Главное преимущество — повышенная плотность энергии: вес тяговой батареи GAC S9 равен 260 кг, а ее емкость составляет 44,57 кВт·ч. При схожей массе литий-железо-фосфатная тяговая батарея, устанавливаемая на младшем гибриде GAC S7, имеет емкость 36,3 кВт·ч. Разница — 25 процентов.

Фото: GAC

В результате применения такой тяговой батареи запас хода S9 на чистом электричестве превышает 200 км, а всего, на полном баке и полной батарейке, кроссовер может проехать 1019 км. Также стоит отметить возможность быстрой зарядки: с 30% до 80% машина «заправляется» всего за 15 минут.

Отдельно стоит рассмотреть трансмиссию гибрида: узел третьего поколения собственной разработки GAC — GMC 3.0 с моноблочной конструкцией 6-в-1, состоящий из блока управления электроприводом (IPU), инвертора, тягового электромотора, электромотора-генератора, редуктора и насоса системы смазки.

Использование транзисторов на основе карбида кремния в инверторе снижает потери энергии, увеличивает скорость переключения режимов работы, что повышает КПД блока управления электроприводом IPU.

Применены интегральные схемы для работы программного обеспечения, использующего ИИ, что позволяет повысить точность и эффективность, а также адаптировать режимы работы силовой установки под предпочтения водителя.

Результат инноваций — невероятный КПД гибридной трансмиссии, составляющий 98,4%. Для сравнения: у любого ДВС этот параметр равен примерно 40%. Отсюда — низких расход топлива: всего 7,4 литра, что звучит оптимистично для 2,5-тонной машины.

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На примере устройства GAC S9 несложно принять основные преимущества гибридных машин: феноменальный разгон, скромный расход горючего, низкий налог.

За скобками остается лишь высокая начальная цена и обязательное обслуживание на профильных станциях с соответствующим ценообразованием: содержать подобную машину в гараже уже выглядит мало возможным.

А дальше — дело за калькулятором: если он позволит дебету и кредиту сойтись — выбор очевиден. Впрочем, обратный исход так же возможен.